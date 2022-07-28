Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu duyurdu: 2004 yılından bu yana ilk defa üst üste cari fazla verildi! Enflasyon tahmini...

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumu başladı.

2004'TEN BU YANA İLK KEZ ÜST ÜSTE CARİ FAZLA

Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cari dengemizdeki iyileşme eğilimi devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir."

Sanayi üretiminde gözlenen artış imalat sanayinin geneline yayıldı. Güçlü ekonomik büyüme kapasite kullanım oranlarına da yansımaktadır. Göstergeler ilave kapasite işaret etmekte ve yatırım talebini desteklemektedir.