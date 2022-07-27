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    • Ekonomi
    • 27.07.2022 17:35
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    • 27.07.2022 17:35
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    Altın piyasasında son durum! Kilogram fiyatı 998 bin 200 liraya yükseldi: Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın...

    Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda 998 bin 200 lira seviyelerine yükseldi. Peki, gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın ne kadar oldu? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Altın piyasasında son durum!

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 998 bin 200 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 993 bin lira, en yüksek 999 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artarak 998 bin 200 liradan tamamladı.



    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 493 bin 367,66 lira, işlem miktarı ise 2.022,73 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 7 milyon 154 bin 835,49 lira düzeyinde gerçekleşti.



    BUGÜNKÜ İŞLEMLER
    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.



        Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

        STANDART TL/KG DOLAR/ONS
        Önceki Kapanış 985.350,00 1.719,80
        En Düşük 993.000,00 1.705,00
        En Yüksek 999.750,00 1.737,95
        Kapanış 985.200,00 1.720,60
        Ağırlıklı Ortalama 996.749,84 1.720,60
        Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.996.493.367,66
        Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.022,73
        Toplam İşlem Adedi 60


        ALTIN PİYASALARINDA SON DURUM
        Saat 17.30 itibarıyla altın piyasalarında gram altın 988.29 TL, Çeyrek altın 1642 TL, yarım atın 3285 TL, Tam altın 6527.1 TL, Cumhuriyet altını 6733 TL seviyelerinde işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Altın piyasasında son durum! Kilogram fiyatı 998 bin 200 liraya yükseldi: Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın...
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