Altın piyasasında son durum! Kilogram fiyatı 998 bin 200 liraya yükseldi: Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın...





KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 996 milyon 493 bin 367,66 lira, işlem miktarı ise 2.022,73 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 2 milyar 7 milyon 154 bin 835,49 lira düzeyinde gerçekleşti.