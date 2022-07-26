SON DAKİKA: Sanayide çarklar ihracatta rekor için dönüyor! Temmuzda yüzde 78.2 ile rekor tazelendi

Türkiye Ekonomi Modeli'nin ana lokomotifi olan ihracattaki rekor serisi, kapasite kullanım oranını da bu yılın zirvesine taşıdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bin 733 iş yerinden aldığı yanıtlarla oluşturduğu verilere göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0.6 puan artarak yüzde 78.2 ile 2022'nin en yüksek seviyesine çıktı.
Şubat 2020'de yüzde 76 olan kapasite kullanım oranı, salgınla birlikte aynı yılın nisan ayında yüzde 61.6'ya gerilemişti. Hükümetin aldığı tedbir ve ihracat hamlesi ile yükselişe geçen kapasite kullanım oranı, ihracat hamlesi ile pandemi öncesi seviyenin de üzerine çıkmış oldu.
BÜYÜME DEVAM EDİYOR
Ekonominin yüzde 7.3 büyüdüğü ilk çeyrekte yüzde 77.8 olan kapasite kullanım oranı, ikinci çeyrekte yüzde 77.9'a çıkmıştı. Ekonomistler, ikinci çeyrekte de büyümenin yüzde 5'e yakın bir oranda gerçekleşeceğini, üçüncü çeyrekte ise, dünya genelindeki resesyon endişelerine rağmen, büyüme trendinin devam edeceği görüşünde.