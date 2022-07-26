SON DAKİKA: Sanayide çarklar ihracatta rekor için dönüyor! Temmuzda yüzde 78.2 ile rekor tazelendi

Küresel piyasalardaki resesyon endişeleriyle ekonomik aktivitenin olumsuz etkileneceğine dair endişeler ve merkez bankalarının para politikalarında sıkılaştırma sürecini başlatmasıyla küresel büyümenin olumsuz etkileneceğine dair öngörülere karşın sanayi sektörü dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ihracatı, 94 milyar 180 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-haziran ihracatına ulaştı. 16 sektörden 12'si ihracat rekoru kırdı.