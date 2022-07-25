Son dakika: Finansal istikrar komitesi toplantısı sona erdi! Bakan Nebati'den açıklama

Finansal istikrar komitesi 5'inci toplantısını yaptı.



Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati toplantıya dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.







Bakan Nebati'nin o açıklaması

"Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."