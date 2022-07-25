Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.07.2022 20:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2022 21:13
    ABONE OL

    Son dakika: Finansal istikrar komitesi toplantısı sona erdi! Bakan Nebati'den açıklama

    Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati başkanlığında toplandı. Bakan Nebati, 'Banka ve kredi piyasasındaki gelişmeleri ele aldık' dedi.

    Finansal istikrar komitesi toplantısı sona erdi!

    Finansal istikrar komitesi 5'inci toplantısını yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nuredin Nebati toplantıya dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.


    Bakan Nebati'nin o açıklaması

    "Ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerini, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmeler ile makro ihtiyati politika tedbirlerinin kredi piyasasına olan etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık.

    Önümüzdeki süreçte, Komitemiz, eş güdüm ve iş birliği içerisinde gerekli görülen adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yaz spor okullarıyla renkli tatil
    Haberler Ekonomi Son dakika: Finansal istikrar komitesi toplantısı sona erdi! Bakan Nebati'den açıklama
        SON DAKİKA