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    • Ekonomi
    • 25.07.2022 20:59
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    • 25.07.2022 20:59
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    OBASE halka arz başvurusu ne zaman? OBASE ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...

    MAKİM ne zaman işlem görecek? Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzı hakkında aramalar hız kazandı. Obase halka arzınn dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi. Peki, OBASE halka arz başvurusu ne zaman? OBASE ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    OBASE halka arz başvurusu ne zaman?

    OBASE halka arz ne zaman? OBASE borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. OBASE halka arz için 28-29 Temmuz'da talep toplama süreci başlıyor. YatırımcılarOBASE halka arz eşit mi, oransal mı araştırıyor. İşte yatırımcıların merak ettiği sorular ve cevaplar!

    OBASE HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Obase Bilgisayar ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin halka arzı 28- 29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

    OBASE HALKA ARZ EŞİT Mİ?

    Obase halka arzınn dağıtım yöntemi eşit dağıtım olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi OBASE halka arz başvurusu ne zaman? OBASE ne zaman işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...
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