Sosyal destekler arttı! Yaşlı aylığı 1536 TL, engelli aylığı 1840 lira oldu





BUĞDAY VE ARPA ÜRETİCİSİNE PRİM DESTEĞİ

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek. TMO Alım Primi Desteği'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira 'TMO Alım Primi Desteği' ödemesi yapılacak. Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Desteklemeden yararlanan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak.



EVDEN ÇALIŞMA KALICI OLACAK

Türkiye'nin enerji faturasını düşürmek için tasarrufu teşvik edecek bir dizi tedbir kış ayları gelmeden süratle alınacak. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde bu konu gündeme alındı. Çalışma Bakanlığı'nın mesai saatlerinin düşürülmesi söylemlerinin de temelini enerji verimliliğinin oluşturduğu öğrenilirken; evden çalışmaların teşvik edilmesi, hem harcanan yakıt hem de enerji faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanıyor.

Barış ŞİMŞEK

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