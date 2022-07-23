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    Sosyal destekler arttı! Yaşlı aylığı 1536 TL, engelli aylığı 1840 lira oldu

    Temmuz'da sosyal destek ödemeleri arttı. Yeni düzenlemeyle yaşlı aylığı bin 536, engelli aylığı bin 840 lira oldu. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sosyal destekler arttı

    Temmuz'da memur maaş katsayısının artması sosyal destek ödemelerine yansıdı. Yeni düzenlemeye göre zamlı ödemeler Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlara bin 536 lira yaşlı aylığı ödenecek. Temmuz zammı sonrası Sağlık Kurulu raporuna göre yüzde 40-69 arası engelli aylığı alanların ödemesi bin 226 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alanların ödemesi ise bin 840 liraya yükseltildi. Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapılacak. Hafif silikozis aylığı 2 bin 650 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 29 liraya ve ağır silikozis aylığı ise 3 bin 375 liraya çıkarıldı. Temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı olan vatandaşların yararlandığı Vefa Projesi'nin, proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı haline getirilmesi hedefleniyor. Vefa Projesi'ni uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor.
    Fatma GÖKSU



    KONUTTA YANLIŞ BEYAN PAHALIYA PATLIYOR
    Konutunu satın aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden elden çıkaranlar, daha az vergi ödeyebilmek için, evinin bedelini tapuda daha düşük gösterebiliyor. Yanlış beyanlar, konut sahiplerine yüzde 900 daha fazla ödeme çıkarabiliyor. Bir kredi karşılaştırma platformunun İçerik Müdürü İbrahim Çolak, durumu şu örnekle anlattı: "2018'de 350 bin liraya aldığı evin değerini tapuda 200 bin lira gösteren biri, evini 4 yılda sattığında, gerçek değer 900 bin liradan beyanda bulunursa 53 bin lira vergi öder. Oysa konut satın alınırken gerçek bedel beyan edilseydi, yalnızca 6 bin lira tapu harcı ödeyecekti."



    EN PAHALI MANTARDAN 225 KİLO TOPLANACAK
    Dünyanın en pahalı mantarı olan trüften, Samsun'da Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo toplanabilecek. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle Avrupa'da oldukça sık tüketilen ve ekonomik getirisi oldukça yüksek olan trüf mantarı üretimine de destek veriyor. Köpekler ile aranan trüf mantarları Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.



        'YALOVA KIVIRCIĞI' TESCİL EDİLECEK
        Yalova'da etinin lezzeti, verimi ve sütüyle besicilerin tercih ettiği kıvırcık koyunun üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 10 yıl önce başlatılan çalışmalar devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova'daki kıvırcık koyunun diğer kıvırcık koyunlardan hem genetik hem verimi hem yapısı hem de et kalitesi bakımından farklı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bunun sonunda da TAGEM'e Yalova kıvırcığının tescili için başvuru yaptık. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Aşamaları tamamladık."



        'ÇAYIR TIRTILI'NA KARŞI DERİN SÜRÜM ÖNERİSİ
        Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, tarlaların derin sürülmemesi ve yabancı otla mücadelenin yeterli yapılmamasının ayçiçeği tarlalarında çayır tırtılı zararlısının oluşumuna zemin hazırladığını söyledi. Kaya, "Derin sürüm yapılmalı. Zaten yüzeydeki böcekleri kuşlar yiyor" dedi.



        BUĞDAY VE ARPA ÜRETİCİSİNE PRİM DESTEĞİ
        Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödenecek. TMO Alım Primi Desteği'ne ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi. Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira 'TMO Alım Primi Desteği' ödemesi yapılacak. Bu yıl üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli'ne göre belirlenen verim değerlerinin maksimum iki katına kadar ve alım satım belgesinde yer alan miktar esas alınarak destekleme ödemesi yapılacak. Desteklemeden yararlanan üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 üretim yılında verilecek diğer desteklerden de faydalandırılacak.

        EVDEN ÇALIŞMA KALICI OLACAK
        Türkiye'nin enerji faturasını düşürmek için tasarrufu teşvik edecek bir dizi tedbir kış ayları gelmeden süratle alınacak. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde bu konu gündeme alındı. Çalışma Bakanlığı'nın mesai saatlerinin düşürülmesi söylemlerinin de temelini enerji verimliliğinin oluşturduğu öğrenilirken; evden çalışmaların teşvik edilmesi, hem harcanan yakıt hem de enerji faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanıyor.
        Barış ŞİMŞEK

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        Haberler Ekonomi Sosyal destekler arttı! Yaşlı aylığı 1536 TL, engelli aylığı 1840 lira oldu
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