Sosyal destekler arttı! Yaşlı aylığı 1536 TL, engelli aylığı 1840 lira oldu

Temmuz'da memur maaş katsayısının artması sosyal destek ödemelerine yansıdı. Yeni düzenlemeye göre zamlı ödemeler Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlara bin 536 lira yaşlı aylığı ödenecek. Temmuz zammı sonrası Sağlık Kurulu raporuna göre yüzde 40-69 arası engelli aylığı alanların ödemesi bin 226 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı alanların ödemesi ise bin 840 liraya yükseltildi. Tüberküloz ve SSPE hastalarına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapılacak. Hafif silikozis aylığı 2 bin 650 liraya, orta silikozis aylığı 3 bin 29 liraya ve ağır silikozis aylığı ise 3 bin 375 liraya çıkarıldı. Temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı olan vatandaşların yararlandığı Vefa Projesi'nin, proje olmaktan çıkarılıp Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Programı haline getirilmesi hedefleniyor. Vefa Projesi'ni uygulamayan 478 ilçede daha projenin uygulanmaya başlaması ile 2022 yılı sonuna kadar ilave 59 bin 480 kişiye ulaşılması planlanıyor.
Fatma GÖKSU
KONUTTA YANLIŞ BEYAN PAHALIYA PATLIYOR
Konutunu satın aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden elden çıkaranlar, daha az vergi ödeyebilmek için, evinin bedelini tapuda daha düşük gösterebiliyor. Yanlış beyanlar, konut sahiplerine yüzde 900 daha fazla ödeme çıkarabiliyor. Bir kredi karşılaştırma platformunun İçerik Müdürü İbrahim Çolak, durumu şu örnekle anlattı: "2018'de 350 bin liraya aldığı evin değerini tapuda 200 bin lira gösteren biri, evini 4 yılda sattığında, gerçek değer 900 bin liradan beyanda bulunursa 53 bin lira vergi öder. Oysa konut satın alınırken gerçek bedel beyan edilseydi, yalnızca 6 bin lira tapu harcı ödeyecekti."
EN PAHALI MANTARDAN 225 KİLO TOPLANACAK
Dünyanın en pahalı mantarı olan trüften, Samsun'da Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık yaklaşık 225 kilo toplanabilecek. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle Avrupa'da oldukça sık tüketilen ve ekonomik getirisi oldukça yüksek olan trüf mantarı üretimine de destek veriyor. Köpekler ile aranan trüf mantarları Avrupa'da türüne göre kilosu 700 ila 4 bin euro arasında alıcı buluyor.