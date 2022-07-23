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    Devletten annelere destek yağıyor! 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği...

    Annelere 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği verilirken, izinde de maaşını devlet yatırıyor. Asgari ücretli en az 16 bin 105 lira rapor parası alıyor.

    Çığıl Ön Yener
    Anneye en az 16 bin 721 TL

    Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Çocuğu olanlar doğum yardımı ve emzirme ödeneği alırken; çalışanlara doğum izninde geçen süre için iş göremezlik ödeneği (rapor parası) veriliyor.

    NASIL HESAPLANIYOR?
    İş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar ise asgari ücrete endeksli. Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Asgari ücretli annenin ödeneği, asgari ücretin brüt günlük 215,70 lira, aylık 6 bin 471 lira olmasıyla 12 bin 454 liradan 16 bin 105 liraya ulaştı. Bu tutar annelere yapılacak en düşük ödeme olurken, maaşa göre verilecek para artıyor. İş göremezlik ödeneği, doğum öncesi ve sonrası kullanılan 112 günlük izin süresi üzerinden hesaplanıyor. Çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkıyor.

    2 ÖDEME DAHA VAR
    Ayrıca devlet annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor. Doğum yardımı ile tüm annelere ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Emzirme ödeneği de 316 lira olarak yatırılıyor. Bu ödenek, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de emzirme ödeneği ödemesi yapılıyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne 16 bin 105 lira iş göremezlik ödeneği, 300 lira doğum yardımı ve 316 emzirme ödeneği ile birlikte devletten toplam 16 bin 721 lira ödeme alabiliyor.

    ÖRNEK HESAPLAMA
    Asgari ücretli/İlk çocuk:     Emzirme ödeneği: 316 TL
    Doğum yardımı: 300 TL Rapor parası 16.105,60 TL
    TOPLAM: 16.721,60 TL

    Asgari ücretli/2. çocuk: Emzirme ödeneği: 316 TL
    Doğum yardımı: 400 TL Rapor parası: 16.105,60 TL
    TOPLAM: 16.821,60 TL

    Asgari ücretli/3. çocuk: Emzirme ödeneği: 316 TL
    Doğum yardımı: 600 TL
    Rapor parası: 16.105,60 TL
    TOPLAM: 17.021,60 TL

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    Haberler Ekonomi Devletten annelere destek yağıyor! 300-600 lira doğum yardımı, 316 lira emzirme ödeneği...
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