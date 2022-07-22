22 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşına henüz kavuşamayan vatandaşlar konuya ilişkin araştırmalara koyuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen maaşların yatıp yatmadığı, hangi illere yattığı e-devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Temmuz ayında diğer emekli, memur, asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte sosyal destek ödemeleri de arttı. Bu kapsamda 2 bin 345 lira olan evde bakım desteği 3 bin 336 liraya çıktı. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 22 Temmuz 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2022?
Temmuz zammıyla birlikte bu zamana kadar 2 bin 345 lira olarak ödenen evde bakım maaşları 3 bin 336 lira olarak ödenmeye başlandı.
TEMMUZ EVDE BAKIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara geçiyor. Henüz yatmamış olanlar aşağıdaki linkten sorgulama yapabilir.
21 TEMMUZ 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLERİN LİSTESİ
1- Edirne
2- Tokat
3- Çanakkale
4- Ordu
5- Diyarbakır
6- Antalya
7- Karabük
8- Osmaniye
9- İstanbul
10- Zonguldak
11- Uşak
12- Kocaeli
13- Balıkesir
14- Konya
15- Samsun
16- Niğde
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Kahramanmaraş
20- Manisa
21- Sakarya
22- Malatya
23- Çorum
24- Bursa
25- Gaziantep
26- Giresun
27- Eskişehir
28- Adana
29- Aksaray
30- Düzce
31- Kayseri
32- İzmir
33- Hatay