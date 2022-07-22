22 Temmuz 2022 Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? Kripto para 1 trilyon doların altına sarktı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi Bitcoin varlıklarının %75'ini sattı. 2022 yılının 2. çeyrek bilançosunu açıklayan şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını bildirdi. Kritik karar sonrası Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? İşte gelişmeler...
22 TEMMUZ 2022 BİTCOİN DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR?
Son dakika haberine göre kripto para piyasası tepetaklak oldu. Elektrikli otomotiv devi Tesla'nın ikinci çeyrek bilançosunda Bitcoin varlıklarının yüzde 75'ini sattığını duyurdu. Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi 2022 yılının 2. çeyrek bilançosu açıklandı.
Şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının %75'ini sattığını duyurdu.
BITCOIN, 5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ
Kritik gelişme öncesinde Bitcoin geçtiğimiz gün 24 bin 276 doları görerek 5 haftanın zirvesine çıkmıştı. Tesla'nın bilançosunda Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını duyurmasıyla birlikte Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi.
Aralık ayında Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaklaşık 2 milyar dolar tutarında Bitcoin'i olduğunu bildirmişti.