22 Temmuz 2022 Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? Kripto para 1 trilyon doların altına sarktı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketi Bitcoin varlıklarının %75'ini sattı. 2022 yılının 2. çeyrek bilançosunu açıklayan şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını bildirdi. Kritik karar sonrası Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi. Peki Bitcoin düştü mü, neden düşüyor? Bitcoin yükselecek mi? Kripto kışı ne demek? İşte gelişmeler...