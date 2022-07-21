Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Komite tarafından alınan kararlar şu şekilde:

1. Kamu fiyat politikalarının, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılık ve mali

disiplin çerçevesinde belirlenmeye devam edilmesine,

2. Stratejik tarım ürünlerinin ilgili kurumlarımız tarafından satın alınmasına devam

edilmesine,

3. Özellikle gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere fiyat istikrarına yönelik tüm

paydaşların eş güdüm içerisinde çalışmaya devam etmesine,

4. Kış öncesi doğalgaz depolama ünitelerinin en üst kapasiteye ulaştırılmasına

5. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada enerji tasarrufuna yönelik önlemler en üst seviyede alınırken ülkemizde de enerji tüketim alışkanlıklarının bu istikamette yönlendirilmesine karar verilmiştir.