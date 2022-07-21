Aile destek programı başvuru formu 2022! Temmuz ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

VEFAT YARDIMI ALACAKLAR

Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik Aile ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez vefat yardımı uygulaması başlatıldı. 15 Nisan 2022 ve sonrasında vefat eden yakınlar için 750 TL nakdi destek verilecek.

Başvuru sonucu ödemeler 1 ay içerisinde yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız belediyelerden her hafta vefat listesini alıyor. Öte yandan vatandaşlar ayrıca Ölüm Belgesi ile de bizzat başvurabiliyor.

EVDE BAKIM YARDIMI ALANLARA DA ELEKTRİK DESTEĞİ

Aile destek programı ile gelir dağılımı eşitliğini sağlamak için sosyo-ekonomik durumu zayıf olan 4 milyon haneye destek verilecek. Hükümet bu destek programı dışında ihtiyaç sahiplerine çeşitli destekler veriyor. Elektrikten doğalgaza 50 kalemde ihtiyaç sahiplerine destek veriliyor. 2021'de 97,8 milyar TL sosyal destek verildi.

Cihaza bağımlı yaşayan hastalara da elektrik tüketim desteği veriliyor. Bu destekten Kronik hastalık nedeniyle elektrikli tıbbi cihaz kullanan ihtiyaç sahipleri faydalanabilir. Yeni yapılan düzenleme ile kapsam ciddi şekilde genişletildi. Eskiden Evde Bakım Yardımı alanlar bu destekten faydalanamıyordu. Bu da kapsamı çok kısıtlı hale getiriyordu.

Artık Evde Bakım Yardımı alan engelliler de bu destekten faydalanabilecek. Yeni uygulama ile ihtiyaç sahibi, cihaza bağımlı hasta vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği yüzde 100 artırımlı olarak veriliyor. Cihaza bağımlı kronik hasta ihtiyaç sahiplerine hanedeki kişi sayısına göre 216 TL yerine 432 TL'ye kadar elektrik tüketim desteği sağlanıyor.

TÜM BİREYLERİN GELİRLERİ DİKKATE ALINIYOR

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240'a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.