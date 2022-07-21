21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin düştü mü, yükseldi mi?

Temmuz ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karanının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında. Peki faiz artırımına gidilecek mi? Piyasanın beklentisi ne? İşte cevabı...
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi yönetimi bir genel uygulama içinde liraizasyon sağlama, faiz oranlarını düşük tutma ve büyüme odaklı ekonomi stratejisine bağlı kalmayı tercih ediyor. Bu uygulama kapsamında da faiz oranlarını yükseltmek yerine, lirayı desteklemek için gelire dayalı tahvillerin getirilmesi, bazı kredi kanallarının daraltılması ve ihracatçıların döviz gelirlerini satmaya teşvik edilmesi gibi alternatif tedbirler alınmaktadır.
ALTIN DOLAR EURO SON DURUM!
MERKEZ BANKASI FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEK Mİ?
Ekonomik koşulların zorlayıcı etkileri devam ediyor. Enflasyon beklentileri piyasada %70 bandına doğru gelmiş durumda ve biz de yılsonunda %70,1 enflasyon oranı beklentisi içindeyiz.
Birkaç aydır para politikasını sabit tutan Merkez Bankası'nın artan enflasyona ve dünyadaki parasal sıkılaşma hareketlerine rağmen faiz oranlarını değiştirmesini beklemiyoruz. Merkez bankası birkaç aydır dokunmadığı faiz oranlarında yine aktif olmayacak ve faizleri sabit bırakacaktır."