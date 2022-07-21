21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin düştü mü, yükseldi mi?

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.

Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. 41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor. Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.