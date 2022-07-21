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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 09:08
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    • 21.07.2022 09:08
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    21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin düştü mü, yükseldi mi?

    2022 Temmuz ayı PPK toplantısında politika faizlerinin artırılıp artırılmayacağı araştırılıyor. Merkez Bankası faiz kararı tahminleri sorgulanıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne vakit açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ekonomi gündeminde dair yeni gelişmelerin nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

    Temmuz ayının ortalarından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz karanının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin ne kadar oldu?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında. Peki faiz artırımına gidilecek mi? Piyasanın beklentisi ne? İşte cevabı...

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: "Ekonomi yönetimi bir genel uygulama içinde liraizasyon sağlama, faiz oranlarını düşük tutma ve büyüme odaklı ekonomi stratejisine bağlı kalmayı tercih ediyor. Bu uygulama kapsamında da faiz oranlarını yükseltmek yerine, lirayı desteklemek için gelire dayalı tahvillerin getirilmesi, bazı kredi kanallarının daraltılması ve ihracatçıların döviz gelirlerini satmaya teşvik edilmesi gibi alternatif tedbirler alınmaktadır.

    ALTIN DOLAR EURO SON DURUM!

    MERKEZ BANKASI FAİZ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDECEK Mİ?

    Ekonomik koşulların zorlayıcı etkileri devam ediyor. Enflasyon beklentileri piyasada %70 bandına doğru gelmiş durumda ve biz de yılsonunda %70,1 enflasyon oranı beklentisi içindeyiz.

    Birkaç aydır para politikasını sabit tutan Merkez Bankası'nın artan enflasyona ve dünyadaki parasal sıkılaşma hareketlerine rağmen faiz oranlarını değiştirmesini beklemiyoruz. Merkez bankası birkaç aydır dokunmadığı faiz oranlarında yine aktif olmayacak ve faizleri sabit bırakacaktır."

        Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ile ilgili vereceği karar piyasa beklentisine doğru orantılı olacaktır. Merkez Bankası'nın faizi 14 seviyesinde sabit tutması beklenmektedir.

        Gerek Fed'in agresif tavrı gerekse ECB'nin kararı doğal olarak TCMB'nin de birtakım verileri gözden geçirmesine sebep olacaktır. Çok yüksek ihtimalle TCMB bu haftaki faiz kararında değişikliğe gitmeyecektir.

        Diğer taraftan TCMB'nin faiz kararına etki yapan küresel enflasyon ve Türkiye'deki enflasyon düşünüldüğünde ayrıca Fed ve ECB başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının kararları da göz önüne alındığında TCMB'nin yeniden birtakım doneleri gözden geçirmesi gerekmektedir. Ancak piyasa beklentileri de Merkez Bankası'nın faizi sabit tutacağı yönündedir."

        SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.

        Küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının sürmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

        AVRUPA'NIN FAİZ KARARI DA BUGÜN BELLİ OLACAK

        Küresel tarafta ise bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı gelecek. Euro'nun Dolar karşısında değer kaybı sürerken, politika faizinin 25 ya da 50 baz puan artırılması tartışılacak.

        FED FAİZ KARARINI 27 TEMMUZ'DA AÇIKLAYACAK

        ABD Merkez Bankası FED ise, 27 Temmuz'da faiz kararını açıklayacak. 41 yılın en yüksek enflasyon rakamının ardından alınacak faiz kararını piyasalar yakından takip ediyor. Beklenti Fed'in enflasyonu dizginlemek için faizi 75 ya da 100 puan artıracağı yönünde.
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        Haberler Ekonomi 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz indirdi mi? Faiz kararı sonrası dolar, euro, altın, bitcoin düştü mü, yükseldi mi?
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