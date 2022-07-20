Benzinin litresine 94 kuruş indirim (Ekonomi haberleri)

Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. 19 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 94 kuruş indirildi. Akaryakıt indirimi ile birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 23,66 liradan 22,70 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 23,78 liradan 22,82 liraya geriledi.

İKİNCİ 500 % 77.5 BÜYÜDÜ

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), daha çok KOBİ niteliğindeki kuruluşları kapsayan 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, İSO İkinci 500'ün 2021 yılındaki üretimden net satışları yüzde 77.5 oranında artarak 191.1 milyar liradan 339.2 milyar liraya yükseldi. Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 500'ün 2021 yılı sıralamasına bakıldığında, Ege Seramik 980.1 milyon lira ile ilk sırayı aldı. Ege Seramik'i, küçük bir farkla 979.8 milyon lira ile Kozlu Gıda takip ederken, Kangal Termik Santral ise 979.7 milyon lira ile üçüncü sırada yer aldı.

GIDADA İSRAF BİTİYOR

Pandemi ve arkasından çıkan Rusya-Ukrayna Savaşı tüm dünyada tarım ürünleri ile ilgili sıkıntılara neden olurken, Türkiye bunun önüne geçmek için tüm önlemleri aldı. Hedef, tarlada bir kilo bile ürün bırakmadan alıp en yüksek stok oranına ulaşmak ve gıda güvenliğini sağlamak. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2022 yılındaki hedeflerini anlatırken, tarlada bir kilo bile ürün bırakmayacakları mesajı verdi. Güldal, "200 TMO iş yeri, 190 depo, artı ihtiyaç olan her yere, lisanslı depolarımıza uzak olan her yerde TMO'nun geçici alım merkezlerini açarak 2022'de en yüksek rekolte ve stoku üreticimizden temin etmek istiyoruz" dedi. TMO ürünlerini Tarım Kredi, PttAVM aracılığı ile tüketici ile buluşturduklarına dikkat çeken Güldal, "Özellikle satış rakamlarımız piyasanın yaklaşık yüzde 40, yüzde 50 daha altında ve bu nokta tüketicilerimiz yoğun rağbet gösteriyorlar" diye konuştu.

Zübeyde YALÇIN

İSTANBUL HAVALİMANI İÇİNDE MESLEK LİSESİ

Dünyada havalimanı yerleşkesi içine kurulmuş tek lise olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı öğrencilerini bekliyor. İGA, THY Teknik A.Ş., Yıldız Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan ve ilk öğrencilerini geçen yıl kabul eden okul, bu yıl da 30 öğrenci alacak. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Aykut Akca, "İngilizce artı 4 yıl şeklinde devam eden bir eğitim süreci var . Şu an 'uçak bakım' alanında öğrenci alınıyor. Önümüzdeki yıllarda sivil havacılıkta diğer alanlarda öğrenci alacak" dedi. İGA Kurumsal İlişkiler ve İdari İşler Direktörü Turgay Yaman da "Türkiye'nin yetişmiş gençlerinin havacılıkta önemli noktalara gelebilmesi açısından bu okulu önemli bir basamak olarak görüyoruz" şeklinde konuştu. Cevdet ÖZDEMİR

BORÇ BİLGİSİNİ EŞLE PAYLAŞANA CEZA

Bir vatandaşın telekomünikasyon şirketine olan borcu nedeniyle eşi ve kardeşinin alacaklı yönetim şirketi tarafından aranması, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu (KVKK) harekete geçirdi. KVKK, veri sorumlusunu arayan numaraların ilgili kişinin telefon numarası olarak kaydedilmesi ve bunların aranması suretiyle borç bilgilerinin üçüncü kişiler ile paylaşılmasında, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında 50 bin lira ceza uyguladı. Barış ŞİMŞEK

YABANCIYA KONUT SATIŞI % 81.1 ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81.8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti. Ocak- Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları da yüzde 72.7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek Ocak- Haziran rakamına ulaşıldı. İlk 6 ayda Türkiye'den en çok konutu 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Söz konusu rakam 2021 genelinde 5 bin 379 adet olarak gerçekleşmişti.