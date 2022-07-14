Kamuda görev yapan 550 bin sözleşmeli personel için statü değişikliği çalışması başlıyor!





İLK TOPLANTILAR YAPILIYOR

Konuyla ilgili bayramdan önce ilk toplantılar da yapılmaya başlandı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler başkanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları bu konuda çalışmalarını sürdürecekler. Daha sonra ilgili sendikalarla da müzakere edildikten sonra sorunun çözümü gerçekleşecek. Ortaya çıkartılacak taslak metinlerden birisi tamamlanarak Meclis'e sevk edilmiş olacak. Burada değişik formüller de ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kamu hizmetinin devamı ve kalitesinin artması ile ilgili tedbirler de alınacak. Kamuda çok sayıda sözleşmeli statü bulunuyor. Bunlar tek tek ele alınarak kapsam da belirlenmiş olacak. Çalışmada özellikle sosyal ve mali hakların kadrolu personel ile eşitlenmesi söz konusu olacak. Çalışma tamamlandıktan sonra sözleşmelilerin ücret, tayin, görevde yükselme, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunları çözüme kavuşturulacak. Ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan sözleşmeli personel özellikle eş durumundan yer değiştirme hakları istiyor. Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde 40'a yakın statüde bulunan sözleşmeli sistemi de sadeleşmiş olacak. Düzenleme ile sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemişi haklarına sahip olabilecekler. Bunun yanında izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Bunun dışında kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.