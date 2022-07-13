Avrupa'nın para birimi Euro dolar karşısında 20 yılın düşük rakamını gördü!





TÜKETİCİYİ ALDATANA CEZA YAĞDI

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 6 ayında 22.8 milyon lira idari para cezası uyguladı. Kurul, görüştüğü bin 101 dosyadan 949'unda mevzuata aykırılık tespit ederken, bunlardan 721'ine durdurma cezası verdi. Reklam Kurulu, bu dosyaların 228'ine de 22 milyon 788 bin 684 lira ceza kesti. Kurul tarafından indirimli satışlara ilişkin reklamlarla tüketicileri aldatıcı uygulamaların önüne geçilmesi için yoğun faaliyet yürütüldü. İlk 6 ayda Reklam Kurulu tarafından 82 indirimli satış dosyası karara bağlandı ve 4 milyon 186 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik yapılan incelemeler sonucu da 25 dosya karara bağlandı.



EMEKLİ SAYISI 327 BİN ARTTI

Türkiye'de sigortalı sayısı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre 767 bin kişi artarak 25 milyon 29 bin kişi oldu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa, aktif sigortalıların en fazla olduğu iller olarak sıralandı. Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre, 4/a (SSK) kapsamında zorunlu sigortalı sayısı 612 bin kişi, 4/b (Bağ-Kur) zorunlu sigortalı sayısı 78 bin kişi arttı. Böylece, bu yıl Nisan itibarıyla 4/a kapsamındaki zorunlu sigortalı sayısı 16 milyon 406 bin, 4/b zorunlu sigortalı sayısı 3 milyon 32 bin oldu. Kuruma kayıtlı iş yeri sayısı, Nisan ayında 71 bin 792 artarak, 2 milyon 99 bine ulaştı. Emekli sayısı 327 bin 764 kişi artarak 13 milyon 764 bine yükseldi. Emekli sayısı en çok artan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.



YANLIŞ HESAP!

Özel bir banka şubesinde çalışan genç bankacı, babasına ait hesapta işlem yaptı. Babasına da haber vermeden işlem yapan bankacı, tazminatsız kovuldu. Bankacı, İş Mahkemesi'nin kapısını çalarak tazminat talep etti. Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi. Devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Babaya da ait olsa başka birinin hesabında izinsiz işlem yapılamayacağına dikkat çekilen kararda, şöyle denildi: "Davacı bankacının babasının yokluğunda işlem yapıp yerine imza attığı ve iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Eylemi açık şekilde usulsüzlüktür. Tazminat taleplerinin reddi gerekmektedir."



BORDA REKOR YOLDA

Bor madeninde atılan adımlar neticesinde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın 6 ayında yaklaşık bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı. Yılın 6 ayında 1.26 milyon ton bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9'luk artış yakalandı. Barış ŞİMŞEK

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