Zonguldak - Filyos arası 16 dakikaya düşecek! 250 milyon TL tasarruf sağlayacak projede adım adım sona doğru

Ve iki tarafın çalışması da seri bir şekilde devam ediyor. Göbü ve Türkali şantiye alanlarının merkezi haline geldi. Hizmetin büyüklüğü gelecek yolu hayal etmek bize mutluluk veriyor. Filyos'taki çalışmalar da sürüyor. Bizim gidiş gelişimiz çok daha rahat olacak. Filyos tarafı artık daha yerleşik bir durum olacak. İş sahaları daha geniş olacak. Bağlantımız çok daha kolay olacağı için biz de her iki tarafın ortasında bir turizm köyü olarak herkesin rahat rahat olacağı yaz aylarında şirin bir köy olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."