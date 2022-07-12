Zonguldak - Filyos arası 16 dakikaya düşecek! 250 milyon TL tasarruf sağlayacak projede adım adım sona doğru

Zonguldak ile Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos'a ulaşımın konforlu hale geleceği tünellerin yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Filyos ve Kilimli istikametine aynı anda yapımına başlanan tünellerle birlikte Göbü köyü nüfusunun da yeniden eski günlerine ulaşması bekleniyor.
Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos'a ulaşımın konforlu ve kolaylaştırılması için çalışmalar sürüyor. Prof. Dr. Teoman Duralı tünellerinin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak'tan Kilimli'ye olan mesafe 5 dakikaya düştü. Göbü köyünden her iki güzergah olan Kilimli ve Filyos'a da eş zamanlı tünel çalışmaları başladı. Tünellerin tamamlanmasıyla birlikte Zonguldak'tan yaklaşık 40 dakika süren yolculuğun 16 dakikaya inmesi bekleniyor. Öte yandan devam eden tünel ve yol çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.
Çalışmaların başladığı Göbü köyü de tünellerle birlikte kalabalık günlerini bekliyor. Köy muhtarı Burhan Oral, turistik köyün nüfusunun yeniden 2 binin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade etti. Tünellerle birlikte ulaşımın kolaylaşacağını; köye turistlerin de rahatlıkla geleceğini anlatan Oral, şöyle dedi:
"Bu tünel çalışmalarının olduğu yerdeyiz. Yaklaşık olarak iki ay önce başlayan tünel çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerledikçe bizi daha çok heyecan basıyor. Tüneller köyümüz için çok büyük şey demek. Köyümün nüfusu daha önce iki binlerdeydi. Şu anda binin altına düştü.