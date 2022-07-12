Yüksek kira pişmanlık getirdi! Ev sahipleri de mağdur oldu

Son aylarda milyonlarca kişi için en önemli gündem maddesi kiralar. Taşınacaklar kiralık ev bulmakta zorlanırken, kiracılar da talep edilen zamlar karşısında zor durumda. Özellikle yabancıların artan ilgisiyle, kiracılarını çıkarıp, 3-4 katı fiyatlarla evlerini kiraya vermeyi tercih eden ev sahipleri ise pişman olmaya başladı. Evi değerinin üzerinde rakamlara tutup, sonra taahhüt ettikleri tarihten çok daha erken çıkan kiracılar bu sefer ev sahiplerini mağdur etti.