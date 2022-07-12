Müzisyen Gaye Su Akyol'a kabin şoku! Pegasus gitarlar için 3 bin 500 liralık fatura çıkardı





'TÜM EKİP BEKLETİLDİK'

Yıllardır turne yaptıklarını, neredeyse her havayolu şirketiyle uçtuklarını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Akyol, tüm ekibin Pegasus çalışanları tarafından 1 saate yakın bekletildiğini de ekledi. Yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Gaye Su Akyol'a destek yağarken, Pegasus'tan da "Kabin bagajı boyutlarına uygun olan (55x40x20 cm) müzik ekipmanınızı kabin bagajınız yok ise ücretsiz olarak taşıyabilirsiniz. Farklı bir kabin bagajınızın olması durumunda özel hizmet ücreti ödeyerek uçuşunuza dahil edebilirsiniz" yanıtı geldi. Genç şarkıcı, bunun üzerine İstanbul-Amsterdam uçuşunda ekstra ücret ödemediklerinin altını çizdi. Sosyal medyada Gaye Su Akyol'un yaşadıklarına benzer bir durumla karşılaştığını belirten de, "Gitarlara ayrı bilet alsanız daha ucuz uçabilir mi?" gibi yorumlar yapanlar da oldu.