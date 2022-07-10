Vatandaşı dolandırmak isteyen tatil sitelerine sıkı takip!





GURBETTE ÇALIŞANA YABANCI HUKUK

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin işçilik alacaklarının çalıştıkları yabancı ülke hukukuna hesaplanması gerektiğine hükmetti. Arnavutluk'ta 1.863 euro maaşla çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin kapısının çaldı. Davalı şirket, iddiaları reddetti. kararın temyiz edilmesinin ardından devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan dairenin kararında şöyle denildi: "Tarafların iş ilişkisindeki hak ve yükümlüklerinin Arnavutluk Cumhuriyetinin İş Kanununa göre hareket edileceğinin düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda yapılacak iş; Mahkemece gerekirse Arnavutluk hukukunda uzman bir bilirkişiden de rapor alınmak suretiyle uyuşmazlığın Arnavutluk Hukukuna göre çözümlenmesinden ibarettir. Netice itibariyle; uyuşmazlıkta uygulanacak hukukun yanlış tespitiyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir." Karar emsal niteliğinde olduğu için tüm işçileri ilgilendiriyor.



YARGITAY KARAR VERDİ

Yargıtay yurtdışında Türk şirketlerinde çalışan işçilerin alacakları ile ilgili emsal bir karar verdi.



AFET KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonrasında evleri zarar gören vatandaşların imdadına TOKİ yetişti. Bugüne kadar 40 bin afetzede ev ya da işyerlerine kavuştu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Afet meydana gelen illerimizde planlandığı şekliyle afet konutlarımızın teslimleri etaplar hâlinde sürdürülmekte, yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslimi de yapılmış olacaktır" sözünü verdi.



İSTANBUL'A GELİYO'RUS'

Ukrayna ile savaşın başlamasının ardından gerek konut alımında gerekse turistik seyahatte Türkiye'ye olan ilgileri perçinlenen Ruslar rotayı İstanbul'a çevirdi. Bu yaz Rusların en çok seyahat edeceği şehir İstanbul olacak. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, şehirde tatil talebinin geçtiğimiz yıla kıyasla 10 kat arttığını açıkladı. Ruslar ayrıca Antalya'dan sonra İstanbul'dan da konut alıyor.



6 AYDA 94.2 MİLYAR $'LA REKOR

Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2021 büyümesinin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor servisi hız kesmeden devam ederken, sanayiciler de dış talebe yetişmekte zorlanıyor. Türkiye haziran ayında 23.4 milyar dolarla aylık bazda ihracat rekoru kırarken, 6 aylık ihracat 125.8 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 246.2 milyar dolara ulaştı. Son 22 ayın 20'sinde ihracat rekoru kırılırken, ekonominin şah damarı olan sanayi sektörü de lokomotifliğini sürdürdü.



TMSF'den evim şirketlerine 698 milyon TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktarıldı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 20 tasarruf finansman şirketi"ndeki yaklaşık 44 bin sözleşmenin faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi. TMSF, kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90'ını faaliyetlerini sürdüren şirketlere devir işlemlerini tamamladı. Henüz devredilemeyen sözleşmelerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışılıyor. En kısa sürede bütün dosyaların yeni şirketlere devrinin bitirilmesi hedefleniyor.

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