Vatandaşı dolandırmak isteyen tatil sitelerine sıkı takip!

Tatil sezonuyla birlikte turizm sektöründe artışa geçen aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler sürüyor. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatil sezonuyla turizm tesislerine yönelik reklamlarda artış yaşanıyor. Turizm sektörüne ilişkin reklamlarda özellikle, sahip oldukları ya da işlettikleri konaklama tesisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığından "Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesi" bulunmamasına karşın "yıldızlı otel" tanıtımı yapılması ya da "3 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi"ne sahip iken "4 yıldızlı otel" şeklinde yapılan tanıtımlar gibi aldatıcı reklam uygulamalarıyla karşılaşılıyor. Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren bu işletmelere yönelik olarak Reklam Kurulunca incelemeler gerçekleştirilirken, özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, idari işleme konu ihlalin 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde 10 katına kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu kapsamda, 2020 ve 2021 yılları Reklam Kurulu faaliyetleri kapsamında, 157 turizm sektörüne ilişkin dosyadan 140'ı, ilgili mevzuata aykırı bulunurken 82'sine reklam durdurma cezası, 58'ine ise 4 milyon 851 bin 151 lira idari para cezası uygulandı.
HAVADA ÇİFTE REKOR
Turizmde yaşanan beklentinin de üstündeki canlılığa Kurban Bayramı hareketliliğinin de eklenmesi havacılık sektöründe yeni rekorları beraberinde getirdi. İGA İstanbul Havalimanı dün tarihinin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşırken, Türk Hava Yolları (THY) ise haziranda 2019'un aynı ayında taşıdığı yolcu sayısının üstüne çıktı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günlük bin 355 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanlarının sıralandığı listede ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen bin 422 uçuş ile 230 bine yakın yolcu seyahat etti. Öte yandan Türk Hava Yolları da (THY), sektördeki canlılığın etkisiyle haziran ayı istatistiklerinde 2019 yılını zorladı. THY'den yapılan açıklamada Haziran 2019'da 6.6 milyon olan yolcu sayısının, bu yılın aynı ayında 6.9 milyon olarak gerçekleştiği belirtildi.
İŞÇİ VE MEMURA VERGİ DESTEĞİ
Yılbaşında yapılan düzenlemeyle asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Gelir vergisi, damga vergisinden istisna edildiği için yeni asgari ücretin tamamı da (6471 lira) vergi dışında kalacak. Brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuluyor. Yeni asgari ücretle damga vergisinde de avantaj 49 lira olacak. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj yaklaşık 1565 lira olacak. Hazal ATEŞ