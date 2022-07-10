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    Vatandaşı dolandırmak isteyen tatil sitelerine sıkı takip!

    Vatandaşı dolandırmak için sahte tatil sitesi kuranlara sıkı takip geldi. Ticaret Bakanlığı tüm ilanları ve siteleri incelemeye aldı. İşte sizler için derlediğimiz 10 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sahte tatile inceleme

    Tatil sezonuyla birlikte turizm sektöründe artışa geçen aldatıcı ve yanıltıcı tanıtımlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler sürüyor. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tatil sezonuyla turizm tesislerine yönelik reklamlarda artış yaşanıyor. Turizm sektörüne ilişkin reklamlarda özellikle, sahip oldukları ya da işlettikleri konaklama tesisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığından "Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesi" bulunmamasına karşın "yıldızlı otel" tanıtımı yapılması ya da "3 Yıldızlı Otel Turizm İşletme Belgesi"ne sahip iken "4 yıldızlı otel" şeklinde yapılan tanıtımlar gibi aldatıcı reklam uygulamalarıyla karşılaşılıyor. Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım gerçekleştiren bu işletmelere yönelik olarak Reklam Kurulunca incelemeler gerçekleştirilirken, özellikle internet aracılığıyla yayımlanan her bir tanıtım hakkında 155 bin 712 lira idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca, idari işleme konu ihlalin 1 yıl içinde tekrar edilmesi halinde 10 katına kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu kapsamda, 2020 ve 2021 yılları Reklam Kurulu faaliyetleri kapsamında, 157 turizm sektörüne ilişkin dosyadan 140'ı, ilgili mevzuata aykırı bulunurken 82'sine reklam durdurma cezası, 58'ine ise 4 milyon 851 bin 151 lira idari para cezası uygulandı.



    HAVADA ÇİFTE REKOR
    Turizmde yaşanan beklentinin de üstündeki canlılığa Kurban Bayramı hareketliliğinin de eklenmesi havacılık sektöründe yeni rekorları beraberinde getirdi. İGA İstanbul Havalimanı dün tarihinin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşırken, Türk Hava Yolları (THY) ise haziranda 2019'un aynı ayında taşıdığı yolcu sayısının üstüne çıktı.Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günlük bin 355 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanlarının sıralandığı listede ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen bin 422 uçuş ile 230 bine yakın yolcu seyahat etti. Öte yandan Türk Hava Yolları da (THY), sektördeki canlılığın etkisiyle haziran ayı istatistiklerinde 2019 yılını zorladı. THY'den yapılan açıklamada Haziran 2019'da 6.6 milyon olan yolcu sayısının, bu yılın aynı ayında 6.9 milyon olarak gerçekleştiği belirtildi.



    İŞÇİ VE MEMURA VERGİ DESTEĞİ
    Yılbaşında yapılan düzenlemeyle asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Gelir vergisi, damga vergisinden istisna edildiği için yeni asgari ücretin tamamı da (6471 lira) vergi dışında kalacak. Brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuluyor. Yeni asgari ücretle damga vergisinde de avantaj 49 lira olacak. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj yaklaşık 1565 lira olacak. Hazal ATEŞ



        7AKINCI BİR ARADA
        Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın geliştirme ve üretim süreci devam ediyor. Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Pist üzerinden yapılan çekimlerde nefes kesen etkileyici görüntüler ortaya çıktı. 7 Adet AKINCI TİHA'nın bir araya gelmesi unutulmayacak bir manzara oluşturdu. Çekim için bir araya getirilen AKINCI filosunda, Baykar tarafından uçuş eğitim ve test faaliyetlerinde kullanılan 3 adet AKINCI TİHA ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek 2X750 HP olmak üzere toplam 1500 HP motor gücüne sahip olan 4 adet Bayraktar AKINCI B yer aldı.



        SAHA İSTANBUL 6 AYDA AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
        Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatıyor. 2015 yılında kurulan SAHA İstanbul, 7 yıl içinde 35 kat büyüdü ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi konumuna yükselerek büyümeye devam ediyor. Bu arada, SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi bünyesinde savunma, havacılık ve uzay Teknolojileri sanayisinde yer alan 816 firma ve 22 üniversite yer alıyor. SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Avrupa Kümeler Birliği'nde Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte şu anda Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olduk" dedi.



        GURBETTE ÇALIŞANA YABANCI HUKUK
        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yurt dışında faaliyet gösteren Türk şirketinde çalışan Türk vatandaşı işçilerin işçilik alacaklarının çalıştıkları yabancı ülke hukukuna hesaplanması gerektiğine hükmetti. Arnavutluk'ta 1.863 euro maaşla çalışan işçi, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'nin kapısının çaldı. Davalı şirket, iddiaları reddetti. kararın temyiz edilmesinin ardından devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal bir karara imza atan dairenin kararında şöyle denildi: "Tarafların iş ilişkisindeki hak ve yükümlüklerinin Arnavutluk Cumhuriyetinin İş Kanununa göre hareket edileceğinin düzenlendiği görülmektedir. Bu durumda yapılacak iş; Mahkemece gerekirse Arnavutluk hukukunda uzman bir bilirkişiden de rapor alınmak suretiyle uyuşmazlığın Arnavutluk Hukukuna göre çözümlenmesinden ibarettir. Netice itibariyle; uyuşmazlıkta uygulanacak hukukun yanlış tespitiyle sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir." Karar emsal niteliğinde olduğu için tüm işçileri ilgilendiriyor.

        YARGITAY KARAR VERDİ
        Yargıtay yurtdışında Türk şirketlerinde çalışan işçilerin alacakları ile ilgili emsal bir karar verdi.

        AFET KONUTLARI TESLİM EDİLECEK
        Deprem, sel, yangın gibi doğal afetler sonrasında evleri zarar gören vatandaşların imdadına TOKİ yetişti. Bugüne kadar 40 bin afetzede ev ya da işyerlerine kavuştu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Afet meydana gelen illerimizde planlandığı şekliyle afet konutlarımızın teslimleri etaplar hâlinde sürdürülmekte, yıl sonuna kadar bütün afet konutlarının teslimi de yapılmış olacaktır" sözünü verdi.

        İSTANBUL'A GELİYO'RUS'
        Ukrayna ile savaşın başlamasının ardından gerek konut alımında gerekse turistik seyahatte Türkiye'ye olan ilgileri perçinlenen Ruslar rotayı İstanbul'a çevirdi. Bu yaz Rusların en çok seyahat edeceği şehir İstanbul olacak. Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, şehirde tatil talebinin geçtiğimiz yıla kıyasla 10 kat arttığını açıkladı. Ruslar ayrıca Antalya'dan sonra İstanbul'dan da konut alıyor.

        6 AYDA 94.2 MİLYAR $'LA REKOR
        Türkiye Ekonomi Modeli'nin lokomotifi olan ve 2021 büyümesinin yarısına yakınını sağlayan ihracatta rekor servisi hız kesmeden devam ederken, sanayiciler de dış talebe yetişmekte zorlanıyor. Türkiye haziran ayında 23.4 milyar dolarla aylık bazda ihracat rekoru kırarken, 6 aylık ihracat 125.8 milyar dolara, 12 aylık ihracat ise 246.2 milyar dolara ulaştı. Son 22 ayın 20'sinde ihracat rekoru kırılırken, ekonominin şah damarı olan sanayi sektörü de lokomotifliğini sürdürdü.

        TMSF'den evim şirketlerine 698 milyon TL
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) kapatılan şirketlerin tasfiye komisyonlarına 698 milyon TL aktarıldı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, 20 tasarruf finansman şirketi"ndeki yaklaşık 44 bin sözleşmenin faaliyetlerine devam eden şirketlere devredilmesine karar verildi. TMSF, kapatılan 20 firmadaki yaklaşık 44 bin sözleşmenin yüzde 90'ını faaliyetlerini sürdüren şirketlere devir işlemlerini tamamladı. Henüz devredilemeyen sözleşmelerdeki eksiklerin tamamlanması için çalışılıyor. En kısa sürede bütün dosyaların yeni şirketlere devrinin bitirilmesi hedefleniyor.

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        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Ekonomi Vatandaşı dolandırmak isteyen tatil sitelerine sıkı takip!
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