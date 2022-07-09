Reklam Kurulu aldatıcı emlak ilanların peşinde1 Bir işletmeye 155 bin 712 lira ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, son dönemde tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı fiyat, ifade ve fotoğraflar içeren ancak gerçek çıkmayan emlak ilanları için harekete geçerken, ilk aşamada bir işletmeye 155 bin 712 lira idari para cezası kesti. Son dönemde taşınmaz ticareti gerçekleştiren işletmelerin özellikle emlak satışı ve kiralamasına aracılık eden internet siteleri üzerinden tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı tanıtımlar gerçekleştirdikleri gözlemlendi. Reklam Kurulu'na bu yönde çok sayıda başvuru geldi. Bu başvurularda, tüketicilere ilandaki uygun fiyatlı dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek için gidenlere dairenin satıldığı/kiralandığı, sahibinin satmaktan/kiralamaktan vazgeçtiği, ilandaki bilgilerin yanlış girildiği gibi gerekçelerle başka dairelerin satılmaya veya kiralanmaya çalışıldığı şikayetleri yer aldı. Ayrıca, ilandaki dairelerin halen satılık veya kiralık olduğu bilgisi verilmesine rağmen söz konusu daireleri görmek isteyen tüketicilere evlerin ve evlere ait fotoğrafların gösterilmediği, ilan ve tanıtımlarda yer alan görsellerin başka dairelere yönelik olduğu hususlarını içeren başvurular da ulaştı. Tüketicilere emlak satışı vekiralanmasına yönelik reklamlar Reklam Kurulu tarafından, yakından takip edilirken aldatıcı tanıtımlara yönelik incelemeler sürdürülüyor.



YEMEK VE ULAŞIMA VERGİ İSTİSNASI ARTTI

Yemek bedeli istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 51 liraya, ulaşım bedeli istisnası da aynı oranda artışla 25.5 liraya yükseltildi. Böylece hafta sonları çalışılmayan işletmelerde aylık 22 iş günü için çalışanların yemek kartlarına bin 122 liraya kadar yüklenen tutar, gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarların fiilen yemek hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor. Hizmet personelinin toplu iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla taşıma giderleri de gelir vergisinden istisna tutuluyor. 17 liralık ulaşım istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 25.5 liraya çıkarıldı.



HAVALİMANINDA BAYRAM REKORU

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün belirlenmesinin ardından seyahate çıkan yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı'nda dün düzenlenen bin 422 uçuş ve yaklaşık 230 bin yolcu ile rekor kırıldı. Açılışından bu yana havalimanında günlük en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşıldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN