2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Temmuz ayı zamlı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI 2022 TEMMUZ NE KADAR?
Evde bakım maaşı 2022 Temmuz zamları ardından 3 bin 340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.