Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.07.2022 08:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 08:14
    ABONE OL

    2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?

    9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı sorgulama işlemi sürüyor. Her ayın farklı tarihlerinde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının, Temmuz ayında yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller 9 Temmuz hangileri? Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bulunan hanelere verilen evde bakım maaşlarından her yıl yüzbinlerce aile faydalanabiliyor.

    takvim.com.tr
    9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşı sorgulama yapan vatandaşlar 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesini sorguluyor. Evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Temmuz ayı zamlı maaşları için vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki, 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşlarını E-Devlet üzerinden sorgulamanız mümkün. Peki, Temmuz ayı evde bakım maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    EVDE BAKIM MAAŞI 2022 TEMMUZ NE KADAR?

    Evde bakım maaşı 2022 Temmuz zamları ardından 3 bin 340'a yükseldi.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATAR, BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ



        EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

        Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:

        1. Engelli kişinin sağlık raporunda "ağır engelli'' kısmının işaretli olması gerekir.

        2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.

        3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

        Evde bakım maaşı için müracaat nereye ve nasıl yapılır?

        Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Engelli bireyin yakını bu başvuruyu yapar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Ekonomi 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? 9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?
            SON DAKİKA