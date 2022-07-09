9 Temmuz BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? Opet, Shell, PO, BP İstanbul, Ankara, İzmir yakıt fiyatları!

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre dün geceden itibaren motorine 81 kuruş zam yapıldı. Böylece mazot 25 TL üzerine çıktı. Bu hafta 2 TL'lik bir indirim gelmişti.

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 9 TEMMUZ