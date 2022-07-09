Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.07.2022 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 11:46
    ABONE OL

    9 Temmuz BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? Opet, Shell, PO, BP İstanbul, Ankara, İzmir yakıt fiyatları!

    Benzine ve motorine zam gelecek mi, ne zaman gelecek? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? soruları gündeme geldi. Milyonlarca araç sürücüsü güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. İstanbul, Ankara başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar benzin ve motorin ile ilgili son dakika duyuruları merak ediyor. Motorine dün geceden itibaren motorine 81 kuruş zam yapıldı. Peki, 1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? Opet, Shell, PO, BP İstanbul, Ankara, İzmir yakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    9 Temmuz BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

    Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken 'Akaryakıta zam gelecek' iddiası ortalığı karıştırdı. Peki Akaryakıta zam var mı, gelecek mi? 1 litre mazot, benzin kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara BENZİN-MOTORİN fiyatları...

    MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

    Edinilen bilgilere göre dün geceden itibaren motorine 81 kuruş zam yapıldı. Böylece mazot 25 TL üzerine çıktı. Bu hafta 2 TL'lik bir indirim gelmişti.

    GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 9 TEMMUZ

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı: 25,49 TL

    İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

    İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,17 TL (Anadolu) – 25,16 TL (Avrupa)

    İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25,47 TL (Anadolu) – 25,37 TL (Avrupa)

        GÜNCEL LPG FİYATLARI

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 10,21 TL

        İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 10.66 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.53 TL

        İzmir LPG litre fiyatı: 10,33 TL

        ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

        Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,39 TL

        Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 25,63 TL

        İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,28 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 25,50 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bu bayram yetime kurban
        Haberler Ekonomi 9 Temmuz BENZİNE MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç para oldu? Opet, Shell, PO, BP İstanbul, Ankara, İzmir yakıt fiyatları!
            SON DAKİKA