Sosyal destek ödemelerine Kurban Bayramı ayarı! Bugün yatıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.



Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılacak temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED'e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini aktaran Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 296 milyon TL evde bakım yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Bu ay 550 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak" ifadelerini kullandı.



Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduklarını da kaydeden Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde SED'den yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatıracağız" dedi.



Türkiye'nin refahını toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini söyleyen Bakan Yanık şunları aktardı: "Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."

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