Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda 82 bin yolcuyu ağırladı

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılan Türkiye'nin ve Karadeniz Bölgesi'nin 2. havalimanı olma özelliğine sahip Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açıldı.
SEFER SAYILARI ARTIRILDI
Açılış gününde itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşan havalimanı, özellikle çay toplamak için bölgeye gelenleri ağırladı.
Yoğun ilgi nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na perşembe ve cumartesi günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sabah uçak seferleri başlatılırken, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde bir olan sefer sayısı 2 Haziran'dan sonra sabah ve akşam olmak üzere iki sefere çıkmıştı.
Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'a kadar sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 olan sefer sayısı da 1 Haziran'dan sonra gece seferleriyle beraber günlük 4 sefere çıktı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise günlük sefer sayısı 1 olarak devam ediyor.
Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 1 tane olmak üzere günlük uçak sefer sayısı toplam 7'ye çıktı.
Rizeliler hem İstanbul ve Ankara'dan ek sefer hem de bu iller dışındaki illerden de uçak seferi konulmasını istiyor.
ÇARPICI DOLULUK ORANLARI
Uçaklarda doluluk oranlarının ise İstanbul Havalimanı'ndan Rize'ye hafta içi yüzde 70, hafta sonu yüzde 90'nın üzerinde olduğu, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan seferlerde ise doluluk oranının yüzde 90'nın üzerinde olduğu belirtildi.