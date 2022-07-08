Rize-Artvin Havalimanı son bir ayda 82 bin yolcuyu ağırladı

Rize-Artvin Havalimanı'na İstanbul Havalimanı'ndan 1 Haziran'a kadar sabah öğle ve akşam olmak üzere 3 olan sefer sayısı da 1 Haziran'dan sonra gece seferleriyle beraber günlük 4 sefere çıktı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise günlük sefer sayısı 1 olarak devam ediyor.

Böylece İstanbul Havalimanı'ndan 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 2 ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan da 1 tane olmak üzere günlük uçak sefer sayısı toplam 7'ye çıktı.