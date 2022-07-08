Kalyon PV ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında eğitim alanında iş birliği

Türkiye'nin tek, dünyanın sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon PV ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" adlı iş birliği protokolü imzalandı. Fabrikaya kayıt yaptırıp 4 yıllık eğitimin sonunda başarılı olan tüm gençlere istihdam garantisi verilecek.

Kalyon Enerji Grubu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Gençlerimizin kendilerini geliştirmesi adına fırsatlar sunacağız" derken; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de gençlerin Kalyon bünyesinde istihdam edileceklerini aktardı. Özer, Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerindeki istihdam oranının yüzde 88'lerde olduğunu dile getirdi. Kalyon PV, sektörün ihtiyacı olan nitelikli ve kalifiye insan kaynağı için, MEB ile birlikte hazırladıkları eğitim programıyla mesleğe yeni başlayan ya da aday çalışanlara enerji sektörü odaklı atölye uygulama dersleri verecek. Törene Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli de katıldı.

Burcu ŞEN