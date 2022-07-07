Son dakika: Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor! Yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşları...

Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.