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    • Ekonomi
    • 08.07.2022 00:21
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    • 08.07.2022 00:30
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    Son dakika: Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor! Yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşları...

    Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun" dedi.

    Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamlı memur maaşlarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

    Bakan Bilgin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız yüzde 41,7'lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor.Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

        Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak.

        6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU!

        Enflasyon oranları Mayıs ayında yüzde 2,98 artışla %73,50 oranında gerçekleşirken Haziran ayı yıllık enflasyon yüzde 78,62 olarak gerçekleşti.

        5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak belirlenmişti. 4 Haziran 2022 tarihinde açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı da 42,35 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Bilgin: Zamlı memur maaşları hesaplara yatırılıyor! Yüzde 41,7'lik zamlı memur maaşları...
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