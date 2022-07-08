İhtiyaç sahiplerine bayram desteği (Ekonomi haberleri)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 223.7 milyon lira ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

PETROL HAMLESİ

Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret eden Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Bölgedeki üretilebilir petrol rezervi 7.5-8 milyon varil. Keşfin büyüklüğüne bakmaksızın, az ya da çok demeksizin enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak her bir varile ihtiyacımız var. Bölgede aynı potansiyele sahip 4-5 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik" dedi.

'5G'NİN BABAYİĞİTİYİZ'

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 5G'ye geçişte yerliliğin önemine dikkat çekerek, "Ortak altyapı ve dijitalleşme 5G'nin can damarı. Yerli ve milli teknolojilerle 5G'de dışa bağımlılığı minimuma indirmeliyiz. Yerli otomobil Togg'daki gibi 5G'ye geçişte de 'babayiğit' olmaya adayız" dedi. Erkan, "5G'ye geçmeden önce ortak altyapı şirketi kurulmalı çünkü bir binayı inşa ederken, temelini yapmadan binanın üstündeki elemanları konuşamazsınız, yeterince fiber olmazsa, 5G anlamsız bir teknoloji olarak hayatımıza girer" diye konuştu.

FİBERSİZ OLMAZ

Turkcell'in teknolojiye yaptığı ve yapmaya devam ettiği yatırımlarla öncü olduğu sektörde ortak altyapı için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu söyleyen Murat Erkan, Türkiye'de fiber altyapının 5G'ye geçiş için yeterli seviyede olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5G altyapısında yüksek yerlilik oranını işaret ettiğini hatırlatan Erkan, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak 3G ve 4.5G süreçlerinde olduğu gibi 5G'de de öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. 5G'ye geçişin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını, böylece minimum dışa bağımlılık sağlanmasını önemsiyoruz" dedi. 5G sürecine güçlü bir altyapı ile girdiklerine işaret eden Erkan, 5G'ye geçişte doğru teknolojinin önemli olduğunu belirterek, "Fiber bu işin olmazsa olmazı. Fiber olmadan dijital dönüşümü yapmanız mümkün değil" diye konuştu.

DOĞA DESTEĞİ

Doğa Sigorta, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından Galatasaray Lisesi'nin 1934 yılından günümüze kadar kesintisiz gerçekleşen Pilav Günü'ne sponsor oldu. Etkinlik alanında her yaştan Galatasaray'lının ağırlandığı renkli organizasyonda Doğa Sigorta standı mezunların, öğrencilerin ve tüm ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Organizasyon kapsamında düzenlenen törende Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Nihat Kırmızı, "Ülkemize sayısız katkıları olan ve tarihi ile göz dolduran Galatasaray Lisesi'nin bu özel gününde burada olmaktan ve Pilav Günü heyecanını birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Kırmızı, şunları söyledi: "2018/2019 ve 2019/2020 sezonlarında Doğa Sigorta olarak Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim sponsorluğunu üstlenmiş, çok değerli ve başarılı bir döneme imza atmıştık."

