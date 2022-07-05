Yerli otomobil TOGG test sürüşü yaparken kameralara yansıdı





KARADENİZ GAZI İÇİN ÖNEMLİ AŞAMA

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Toplam 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki gemi, Çanakkale Boğazı'na dün saat 06.00'da giriş yaptı. Dev gemi 07.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Geminin Çanakkale Boğazı'nın ardından İstanbul Boğazı'nı da geçerek yarın Filyos Limanı'nda olması planlanıyor. Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın ulaşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi gerçekleştirilecek.



KAMU İŞÇİLERİNE % 42.35 ARTIŞ

Kamu işçilerine, geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle ilk 6 ay yüzde 12, sonraki 6 aylık dönemlerde ise yüzde 5 zam ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede bu ay maaşlara yüzde 5 zam ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 42.35 çıkmasıyla yüzde 37.35 enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı da yüzde 5 zam ve yüzde 37.35 enflasyon farkıyla yüzde 42.35'e ulaştı.



YILLIK ENFLASYON % 78.62'YE ÇIKTI

Haziran'da aylık enflasyon yüzde 4.95 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre; 6 aylık enflasyon yüzde 42.35, yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu. Yıllık bazda en yüksek artışlar yüzde 123.37 ile ulaştırma ve yüzde 93.93 ile gıdada gerçekleşti. En düşük yıllık artışlar ise yüzde 23.74 ile haberleşme, yüzde 26.99 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 24.80 ile doğalgazda yaşanırken, en yüksek düşüş yüzde 24.85 ile sebze fiyatlarında yaşandı.



ATAMA GÜNÜ

Aile Bakanlığı'nca, bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör gibi kadrolara atama gerçekleştirilecek.



İLK YARIDA 278 BİN ARAÇ SATILDI

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9.3 azalışla 357 bin 904 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre; otomobil satışları yüzde 10.3 azalarak 278 bin 282, hafif ticari araç pazarı yüzde 5.6 düşüşle 79 bin 622 adet oldu.



VARLIK BARIŞI'NDA YENI DÖNEM

Meclis'te kabul edilen yeni 'Varlık Barışı' düzenlemesiyle yurt dışı ve yurt içi varlıkların kayda alınması imkanı getirilirken, uygulamadan yararlanmak için 31 Mart 2023'e kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yeni Varlık Barışı uygulamasında erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022'ye kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 arasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 arasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek. Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, alınan vergi iade edilecek.

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