Bakan Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücrete 3 ayda bir zam açıklaması

AÇLIK SINIRI TARTIŞMASI

Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır.

Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.