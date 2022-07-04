Bakan Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücrete 3 ayda bir zam açıklaması

Bugün açıklanan 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 42,35'lik rakamı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Bilgin, söz konusu artıştan tüm çalışanların faydalanacağını ifade etti.
Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle;
"Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek. Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.
ASGARİ ÜCRETE ZAM
Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.