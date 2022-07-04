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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 15:50
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    • 04.07.2022 16:02
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    Bakan Bilgin'den flaş EYT ve asgari ücrete 3 ayda bir zam açıklaması

    Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve memur zammı, asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerine yüzde 42 seviyesinde bir zam yapılacağını söyledi. Asgari ücrete 3 ayda bir zam yapılmasıyla ilgili olarak ise Bakan Bilgin, "Onu yaptığımız zaman enflasyona etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz." dedi. Bakan Bilgin ayrıca EYT ile ilgili olarak ise "EYT meselesi masamızda." açıklaması yaptı.

    Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu! EYT ve asgari ücret...

    Bugün açıklanan 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 42,35'lik rakamı değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz." dedi. Bakan Bilgin, söz konusu artıştan tüm çalışanların faydalanacağını ifade etti.

    Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle;
    "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla. Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik. Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz. Devlet 90 milyar lira alacağından vazgeçti. Çalışanları için vazgeçti. Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu. Tüm kamu çalışanları bu artıştan (memur zammı) istifade edecek. Türk devleti çalışanlarını ve emeklilerini koruma bilinciyle hareket etmekte ve böyle davranmaktadır.

    ASGARİ ÜCRETE ZAM
    Yüzde 30'luk zam (asgari ücret zammı) 6 ay için verilmedi. Ara zam olarak verildi. İşçilere verilen zam memurların altında değil. Arada bir fark yok. Aradaki fark, işçilere verdiğimiz zammı eksik bularak yıl sonuna kadar tamamladık.

        AÇLIK SINIRI TARTIŞMASI
        Açlık sınırının 6 bin lira olduğunu kim söylüyor. Sendikalar kendince çalışma yapıyor. Bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar değil. Türkiye'deki açlık sınırı 3 bin 600 lira ile 4 bin lira arasındadır.

        Türkiye 5 bin 500 lira asgari ücreti tayin ederken birçok sendikanın yaptığı toplu sözleşmenin üzerinde bir asgari ücret belirlemiştir.

        "ENFLASYON ARALIK AYINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"
        Tahminimiz, yapılan hesaplamalar aralık ayından itibaren enflasyonun inişe geçeceğini, önümüzdeki ocak, şubatta Türkiye'nin daha iyi yere geleceğini söylüyor. Diyelim tersi oldu, kimse endişe etmesin. Çalışanlarımızı o günkü şartlarda koruyacak düzenlemeleri yapacağız.

        "3 AYDA BİR ZAM TALEBİ VAR"
        Bazılarının asgari ücrete 3 ayda bir zam yapalım talebi var. Onu yaptığımız zaman etkisinin daha fazla olacağını söyleyebiliriz.

        Ümit ediyoruz 2023 önümüzü daha fazla göreceğimiz bir dönem olacak. Dünya bu küresel krizi sürdüremez. Bu kriz daha derinleşirse dünyada birçok ekonomi çöker. Sorun yok mu, var. Sorun enflasyonun kendisi.

        Sözleşmeli sorununu sadeleştireceğiz. Kadro haklarını vereceğiz. Bazı sözleşmelilere kamunun ihtiyacı var.

            EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
            Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi masamızda. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler.

            Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz."

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