Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hazine  ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve maaş zamları ile ilgili değerlendirme

    Bu yıl kümülatif olarak asgari ücretliye yüzde 94.6, memura vem emur emeklisine yüzde 85.5, SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 88.6 artış yaptıklarını aktaran Bakan Nebati, ‘Alım gücünün desteklenmesi için gerekli önlemler alınıyor’ dedi.

    2022 artışı yüzde 94.6

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik atılan adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesinin Haziran ayında enflasyonun yüzde 4.95 gerçekleşmesinde etkili olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından enflasyon ve maaş zamları ile ilgili değerlendirmede bulunan Nebati, "Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak ve enflasyonun olumsuz etkilerini vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtmak amacıyla KDV indirimlerinden sübvansiyonlara, yönetilen/yönlendirilen fiyatlardan kritik ürünlerdeki dış ticaret tedbirlerine kadar birçok tedbirler alınmıştır" dedi. Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Böylece, 2022 yılında kümülatif bazda asgari ücrete yüzde 94.6 oranında, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine yüzde 85.5 oranında, SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarına yüzde 78.6 oranında artış yaptık. Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir."



    YILLIK ARTIŞLAR

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kredi
    Haberler Ekonomi Hazine  ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve maaş zamları ile ilgili değerlendirme
        SON DAKİKA