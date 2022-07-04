Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bir önceki ayın enflasyon oranları açıklanıyor. Temmuz ayının ilk gününde ekonomide pek çok anlamda belirleyici etken olacak olan enflasyon oranları bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlar arama motorlarında Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu açıklama ile beraber 6 aylık Enflasyon Farkı da belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki döneme göre artarak yüzde 64.59 oldu. Bir önceki dönemde Enflasyon Beklentisi yüzde 57.92 açıklanmıştı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 olurken; bu anket döneminde yüzde 37.91 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19.54, Haziran ayı anketinde ise yüzde 22.04 olarak gerçekleşti.