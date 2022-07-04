Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu orana göre memur ve emeklilerin 6 ay boyunca alacağı zamlı maaş da belirlenecek. Bu ödemelerin yanı sıra diğer ek ödemelerde de değişiklik yaşanacak. Peki; Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeler!
AİLE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU 2022?
Memur aile yardımı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.
MEMUR AİLE YARDIMINI KİM ALABİLİR?
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.