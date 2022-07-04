Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.07.2022 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2022 07:55
    ABONE OL

    Temmuz 2022 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? Memurlara aile, , 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2022? Aile yardımı hesaplama!

    Memur maaş zammının açıklanmasının ardından gözler memur aile yardımına çevriliyor. Memur aile çocuk yardımı ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur aile yardımı ne kadar sorusu yanıt bulunuyor. Peki; memur aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? Evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım çocuk sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki; memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Temmuz 2022 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu?

    Memurlara aile, , 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? 2022 aile yardımı ne kadar oldu? Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte, son 6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu orana göre memur ve emeklilerin 6 ay boyunca alacağı zamlı maaş da belirlenecek. Bu ödemelerin yanı sıra diğer ek ödemelerde de değişiklik yaşanacak. Peki; Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeler!

    AİLE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU 2022?

    Memur aile yardımı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.

    MEMUR AİLE YARDIMINI KİM ALABİLİR?

    1) Çalışmayan veya emekli olmayan lere ömür boyunca,

    2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

    3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

    4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

        AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENMEZ?

        1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan için,

        2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

        3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

        4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.

        AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER!

        657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçeklmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:

        1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.

        2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;

        a- Ölümü,

        b- Evlenmesi,

        c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

        ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç), hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.

        657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11inci maddesine istinaden, 15.07.2012 tarihinden itibaren, çocuk için verilen aile yardımı ödeneği, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartların taşınması halinde, aynı usul ve esaslar dahilinde ödenebilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında da burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam edilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen gidici!
        Haberler Ekonomi Temmuz 2022 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2022? Aile yardımı hesaplama!
            SON DAKİKA