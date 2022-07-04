5 Temmuz memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı kaç para oldu?

Memur net maaş hesaplama ekranı! 2022 memur maaş zamları bugün açıklanacak ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!
SSK 2000 SONRASI 3500 TL
SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL
BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
EVDE BAKIM 3340 TL
%70 ve üzeri ENGELLİ MAAŞ 1842 TL
MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.