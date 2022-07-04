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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 10:43
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    • 05.07.2022 10:43
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    5 Temmuz memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı kaç para oldu?

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur maaşları büyük bir heyecanla bekleniyordu. Zammın açıklanacağı kritik gün geldi çattı. Memur maaş zamlarının açıklanmasıyla beraber memur net maaş hesaplama ekranı yoğunlukla araştırılmaya başlanıyor. Özellikle aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar olduı? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Milyonlarca memur, yılın ilk 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte zamlı maaşlarına kavuşmuş olacak. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4 Temmuz MEMUR NET MAAŞ HESAPLAMA!

    Memur net maaş hesaplama ekranı! 2022 memur maaş zamları bugün açıklanacak ve memurların yüzde ne kadar zam aldığı belli olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Peki, aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    En düşük memur maaşı 9 bin TL, en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL oldu!

    SSK 2000 SONRASI 3500 TL
    SSK 2000 ÖNCESİ 4687 TL


    BAĞKUR ESNAF EMEKLİSİ 4197 TL
    EVDE BAKIM 3340 TL
    %70 ve üzeri ENGELLİ MAAŞ 1842 TL

    MEMUR MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.

    Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.

        MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli ve memur zammı hakkında;

        "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.

        Memur maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 5 Temmuz memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Aile yardımı olmadan 2022 Temmuz memur maaşı kaç para oldu?
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