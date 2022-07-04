TEKNOFEST girişim programı ile gençler desteklenecek

TEKNOFEST yarışmalarında dereceye giren ve Girişim Programı'na seçilen birinci dönem girişimleri tanıtıldı. Program kapsamında girişimlerini kuranlar ve kurmak isteyenlere eğitim ve maddi destek verilecek.

Girişimlerin hikayelerinin anlatıldığı tanıtım programına; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve çok sayıda girişimci katıldı.

Haluk Bayraktar, "Türkiye büyük iddiaları olan bir ülke. Bu büyük iddiaları ancak çığır açıcı, oyun değiştirici hamleler, projeler ve fikirlerle gerçekleştirebiliriz. İşte bu yüzden istedik ki TEKNOFEST gibi saatlerini, günlerini, gecelerini, bu işe vakfeden öğrencilerimiz ve emekleri sadece yarışma kapsamında kalmasın. Fikirleri olan ve bunları ürüne ve ticarileştirmeye çalışan girişimlerimize sahip çıkalım, TEKNOFEST'in ötesine taşıyalım" diye konuştu. Mehmet Fatih Kacır da yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda girişim ekosisteminin güçlenmesini öncelikli hedeflerimizin başında değerlendiriyoruz" dedi. Selçuk Bayraktar ise şunları söyledi: "TEKNOFEST'te yarışan gençlerimizin bir kısmı kendi girişimlerini kurmuşlardı. Bunun yanında finalist olan genç kardeşlerimize de girişimlerini kurup hem maddi anlamda hem mentorluk anlamında destek olmak maksadıyla, TEKNOFEST Girişim Programı'nı başlatmıştık. Aylardır bu girişimlerimizde eğitim alıyorlardı. Şimdi de seçilen girişimlerle birlikte, hem ön kuluçka, hem de hızlandırma programı kapsamında girişimlerimizin hikayelerini dinledik. Onları destekleyecek unsurları bulmak üzere bu programı başlattık. Bir kaç ay boyunca eğitimler devam edecek. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da bu girişimlere maddi destek olacak."