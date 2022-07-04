İşte 90.6 milyarlık katkı

Asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkmasıyla birlikte 18.5 milyon çalışan için vergi istisnası 90.6 milyar liraya yükseldi. Asgari ücret artışı ile birlikte hem özel sektör hem de kamuda bordrolar yeniden düzenleniyor. Brütten ücret hesaplanan işyerlerinde vergi istisnası çalışanlara avantaj sağlayacak. İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Birden fazla işverenden ücret alanın vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete yansıyacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yılın başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını anımsatarak, bu istisnaların devlete maliyetine ilişkin verileri paylaştı. 49.1 milyar lirası gelir vergisi, 8.7 milyar lirası damga vergisi olmak üzere 57.8 milyar liralık vergiden feragat edildiğini belirten Nebati, Temmuz'dan itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 lira olmasıyla çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında 32.8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90.6 milyar liraya yükseldi" dedi.

Hazal ATEŞ

BİN 565 TL AVANTAJ

Örneğin, asgari ücret 4 bin 253 lirada kalsaydı brütü 8 bin lira olan çalışanın yıllık gelir vergisi 6 bin 925 lira, damga vergisi de 273 lira olmak üzere ödemesi gereken vergi tutarı 7 bin 198 lira olacaktı. Asgari ücretin 5 bin 500 lira olmasıyla aynı kişinin ödeyeceği yıllık gelir vergisi 5 bin 428 lira, damga vergisi 206 olmak üzere 5 bin 634 liraya düşecek. Ele geçen net ücret yaklaşık bin 565 lira artacak. Bu avantajdan brüt ücretle çalışanlar yararlanacak.