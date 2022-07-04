Atamalarda ilk 5 belli oldu: 99 branşta öğretmen alınacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Eylül'deki 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin, "Okul öncesi, mesleki eğitim, matematik, özel eğitim ve diğer branşlara önem veriyoruz. 99 alanda öğretmen alımı yapacağız" dedi. Öğretmen alımında en büyük ağırlığı okul öncesine vereceklerini söyleyen Özer, "Okul öncesi eğitimde seferberlik başlattık. 7 bin 503 okul öncesi, 2 bin 223 sınıf, bin 250 özel eğitim öğretmeni, bin 218 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 4 adet de ilköğretim matematik öğretmeni alacağız. İlk 5 bu şekilde" diye konuştu. İstanbul'un öğrenci sayısı en fazla il olması bakımından, buradaki okul yatırımlarına ve öğretmen atamalarına ayrıca önem verdiklerini belirten Özer, "Son iki atamada 10 bin öğretmeni İstanbul'a verdik. Bu atamada da yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Okul öncesinde de ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 3 bin yeni anaokulunun bin tanesini İstanbul'a vereceğiz" ifadesini kullandı.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İMKANI

Kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmeleri için başvurular bugün itibariyle başladı. Başvurular 8 Temmuz tarihine kadar alınacak, 19 Temmuz'da da sonuçlanacak. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular ise, 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. Burcu ŞEN