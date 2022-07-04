İşçiye iyi haber: Ücretsiz izin kıdem hesabına eklenecek (Ekonomi haberleri)

Pandeni sürecinde ücretsiz izne çıkarılan işçilerle ilgili önemli bir karar geldi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti. Kararda şöyle denildi: "Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde olduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan süreler de dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında ücretsiz izin sürelerinin 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır."

HER FİYATA TATİL İMKANI

Tekne tatili yapmak için zengin olmak gerekmiyor. Kiralık tekneler geniş bir fiyat yelpazesinde tatil imkanı sunuyor. 4 kişilik bir aile için yat kiralama ücreti günlük 4 bin liradan başlıyor. Teknetatili.com CEO'su Kıvanç Çetinkaya'nın verdiği bilgiye göre; 10 kişinin konaklayabileceği, 4 kabinli 2 tuvaleti olan bir katamaranla 7 günlük tatil ortalama 71 bin lirayı buluyor. 12 kişinin konaklayabileceği 6 kabinli guletlerde de ücret hemen hemen aynı seyrederken; 8 kişinin konaklayabileceği 3 kabinli yelkenlilerle 7 günlük tatil ortalama 40 bin liraya mal oluyor. 4 kişinin konaklayabileceği 2 kabinli 2 tuvaletli motoryatlar ise ortalama 60 bin lira. Kiralamalarda kaptan ve akaryakıt giderleri ayrıca fiyatlandırılabiliyor. Bu nedenle araştırma yaparken bunlara da dikkat etmek gerekiyor.

TÜKETİCİ ZAFERİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Ahmet Hocamoğlu, 2012'de sıfır otomobil satın aldı. Ancak aracın tavanındaki ve sol arka cam kenarındaki boyada 2017'de dökülme yaşandı. Bunun üzerine tüketici mahkemesine açtığı dava zaman aşımı gerekçesiyle reddedilen Hocamoğlu, bir üst mahkemeye itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, otomobildeki boya sorununun üretimden kaynaklandığını, üretimden kaynaklı gizli ayıplarda da zaman aşımı süresinin işlemediğini ifade ederek, aracın 2022 modeli ile değiştirilmesine karar verdi. Hocaoğlu'nun avukatı Kurtuluş Kanat, "Bu emsal olacak bir karar. Boyanın yaprak gibi kalkması ve ilerlemesi boyama prosesi hatasıdır ve araç satın alındığında müşterinin bunu fark etmesi mümkün değildir" dedi. Ceyhan TORLAK

YAŞLILARA BAKIM DESTEĞi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yaşlı ve engelli bakım projesi olan Vefa Projesi milli bir programa dönüştürülecek. Türkiye genelinde uygulanacak programla yaşlı ve engelli vatandaşların ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm zaruri ihtiyaçları devlet tarafından karşılanacak. Projeden 496 ilçede 32 bin kişi yararlanırken, milli programla 60 bin vatandaş programa dahil edilecek. Fatma GÖKSU

UÇAN ŞEHiR!

Bir uçağa binmek ve yıllar boyunca o uçağın içerisinde yaşamak ister miydiniz? Yaklaşık 11 yıl önce Tony Holmsten tarafından tasarlanan ve yakın zamanda Hashem Al-Ghaili tarafından canlandırılan Sky Cruise, 5 bin kişiyi ağırlayabiliyor. Nükleer füzyonla çalışan 20 motoru bulunan uçakta; restoran, yüzme havuzu, AVM, tiyatro ve spor salonu yer alıyor. Tasarımın hayata geçip geçemeyeceği tartışma konusu olurken, akıbeti önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak.

İLK TERCİH DEVLET HASTANESİ

Siemens Healthineers Türkiye, ülkedeki sağlık farkındalığını ölçen 'Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Raporu'nu yayınladı. Rapora göre; Türkiye'de insanların yüzde 71'i sağlıklı olduğunu düşünüyor. Yüzde 61'lik bir kesimin ilk tercihi devlet hastanesi olurken, yüzde 22 ile özel hastaneler izledi. Üniversite hastanelerinin yüzde 8, sağlık ocaklarının ise yüzde 9'luk paylara sahip oldukları görüldü. Siemens Healthineers Türkiye Laboratuvar ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin, "Kronik hastalığının farkında olmayanlar yüzde 83 oranında bulunuyor. Checkup yaptırmayanların oranı da oldukça yüksek" dedi.

76 MİLYAR DAKİKA KONUŞTUK

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirleri yüzde 21 artarak 25.5 milyar liraya yükseldi" diye konuştu. Mobil abone sayısının 87.4 milyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "İlk çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 76 milyar dakika oldu" dedi.