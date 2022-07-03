Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkartılmasıyla iç turizm hareketlendi!

Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması hatta arefe gününü de izne katanlar için 10 günlük tatil imkanı turizmi hareketlendirdi. Başta sahil bölgeleri olmak üzere birçok tatil beldesinde doluluk oranları yüzde 90'lara yaklaşırken büyükşehirlerin çevresindeki beldelere de yoğun talep oluyor. İstanbul'un yakın çevresi Şile, Polenezköy, İznik, Yalova, Ayvalık gibi bölgelere de özellikle yerli turist rağbet gösteriyor. Bu yıl sadece acenteler vasıtasıyla 1 milyon kişi tatil rezervasyonu yaptırırken 10 milyondan fazla vatandaşın yer değiştirmesi bekleniyor. Bayram dönemi rezervasyonlarında Ege bölgesinde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ön plana çıkıyor. Akdeniz bölgesinde Kemer, Alanya, Belek ve Lara bölgelerine talep bulunuyor. Ayrıca Karadeniz bölgesinde de hareketlilik yaşanıyor. Ege ve Akdeniz kıyısındaki tesislerde konaklama tercih edenler için 3 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatı 800 lira, 4 yıldızlı otellerde 1400 lira, 5 yıldızlı otellerde ise 2 bin lira seviyelerinden başlıyor. Bu fiyatlar tesisin niteliğine ve hizmet kalitesine göre daha yüksek seviyelere çıkıyor. Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatları da ortalama 15 bin liradan başlıyor.