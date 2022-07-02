Emekli sandığı, SSK Bağkur ikramiyeleri bugün yattı mı? Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli memur maaşları ve ikramiyeleir için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 12 Temmuz arasında idrak edilecek. Memur ve emekli maaş zamları ise 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak. Emekli bayram ikramiye tarihleri de belli oldu. Peki, Emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK Bağkur ikramiyeleri ne zaman yatacak? Temmuz Maaş ve ikramiye takvimi 2022!
EMEKLİ SANDIĞI, SSK BAĞKUR İKRAMİYELERİ BUGÜN YATTI MI?
Emekli maaşı alanlara verdiği emekli ikramiyeleri ödeme tarihi bugün itibariyle başlıyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kısmının ödemesi 2 Temmuz olarak duyuruldu. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek. Daha evvel 1100 lira olarak ödenen ikramiye miktarı amacıyla resmi bir açıklama yapılmadı ama bu bayramda da aynı miktarın hesaplara yatırılması bekleniyor.
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da,
Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emekli ve memur maaş ödemelerinin bayram öncesi hesaplarda olacağını kaydetti.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI)
Bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 12 Temmuz arasında kutlanacak. Memur ve emekli maaş zamları ise 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.
Bu kapsamda 4 Temmuz Pazartesi günü zam oranı belli olan emekli maaşları 9 Temmuz'dan önce hesaplara yatmış olacak.