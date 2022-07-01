Son dakika: E-Ticaret'te dengeleri değiştirecek uygulama! Meclis'ten geçti

Son dakika haberleri... Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM'nin kabul ettiği düzenlemenin getirdiği yenilikler şöyle:
HAKSIZ TİCARET ÖNLENECEK: Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret pazar yerlerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri, meydana gelen haksız ticari uygulamaları önleyecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak, herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınamayacak.
MARKALARI OLMAYACAK: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.
LİSANS ZORUNLULUGU: Net İşlem Hacmi 10 milyar lira olan elektronik aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. Bunların bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilecek. Birden fazla elektronik ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulmayacak.