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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 15:09
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    • 01.07.2022 15:16
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    Son dakika: E-Ticaret'te dengeleri değiştirecek uygulama! Meclis'ten geçti

    Son dakika haberleri... Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    E-Ticaret’te dengeleri değiştirecek uygulama! Meclis’ten geçti

    Son dakika haberleri... Elektronik ticarette tekelleşmeye son veren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    TBMM'nin kabul ettiği düzenlemenin getirdiği yenilikler şöyle:
    HAKSIZ TİCARET ÖNLENECEK: Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tüm elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar, e-ticaret pazar yerlerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri, meydana gelen haksız ticari uygulamaları önleyecek. Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar tarafından satıcılara yapılacak ödemelere ilişkin süreler kısaltılacak, herhangi bir hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan ücret alınamayacak.


    MARKALARI OLMAYACAK: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.
    LİSANS ZORUNLULUGU: Net İşlem Hacmi 10 milyar lira olan elektronik aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. Bunların bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilecek. Birden fazla elektronik ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulmayacak.


        REKLAM VE İNDİRİME SINIR: Net işlem hacmi 30 milyar lira ve işlem sayısı 100 bini geçen hizmet sağlayıcılar, piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde reklam ve indirim faaliyetlerinde bulunamayacak.


        60 MİLYAR LİRANIN ÜSTÜ: Net işlem hacmi 60 milyar liranın üstünde olanlara, pazaryerlerinde gerçekleştirdikleri cüzdan benzeri faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar getirilecek. Pazaryerlerindeki satışlar ile satıcı olarak yaptıkları satışlar ve fiziki satışları hariç olmak üzere kargoculuk faaliyetleri kısıtlanacak.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: E-Ticaret'te dengeleri değiştirecek uygulama! Meclis'ten geçti
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