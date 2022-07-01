Son dakika: E-Ticaret'te dengeleri değiştirecek uygulama! Meclis'ten geçti



MARKALARI OLMAYACAK: Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi engellenecek.

LİSANS ZORUNLULUGU: Net İşlem Hacmi 10 milyar lira olan elektronik aracı hizmet sağlayıcılar lisanslandırılacak. Bunların bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilecek. Birden fazla elektronik ticaret ortamında faaliyet gösterilmesi halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulmayacak.