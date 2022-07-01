Yeni stajyer maaşları ne kadar oldu 2022? Zorunlu staj ücretleri zamlandı mı? Temmuz Asgari ücret zammı ile stajyer maaşları kaç TL?

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SİZİN BEKLENTİNİZ NEDİR?

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete enflasyon nedeniyle yapılacak ara zammın belirlenmesi için dün ikinci kez toplandı. Komisyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantısına işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ'in yanı sıra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri katıldı.