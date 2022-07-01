Kredi kartı ile temassız ödemede limitler değişti! Kart kullananlar dikkat: Uyarı geldi

Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti değişti. Limit değişikliği bugünden itibaren geçerli olacak. Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. Peki yeni limit kaç lira oldu?
"BAZI RİSKLERİ VAR"
Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yapılan düzenlemenin tüketicilere sağladığı yararın yanı sıra birtakım riskleri de barındırıyor.
"HESABINDAN PARA ÇEKMELERİ MÜMKÜNDÜR"
Temassız kredi kartıyla ödemeler kartın pos cihazına yaklaştırılmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle cüzdanında cebinde, çantasında temasız kartı bulunanlara bir kısım kötü niyetli sahtekarların zarar verebileceği önceden kurguladıkları seyyar pos cihazı ile kartın bulunduğu tüketicinin cebine, cüzdanına veya çantasına yaklaşarak hesabından para çekmeleri mümkündür.
750 liranın altında bir meblağ örneğin 50 lira 100 lira gibi bir meblağ yazılıp kurgulanmış olan seyyar pos cihazı temassız herhangi bir karta yaklaştırıldığında o karttan çekim yapılabilmektedir.