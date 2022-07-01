Kredi kartı ile temassız ödemede limitler değişti! Kart kullananlar dikkat: Uyarı geldi

Seyyar pos cihazları her ne kadar bir iki santim gibi kısa mesafede bağlantı kurabiliyorsa da dolandırıcılar bazen ceplerine bazen poşetlerine sakladıkları seyyar pos cihazını kurban olarak seçtikleri tüketicinin çantasına, cebine, cüzdanına iyice yaklaştırma imkanına kavuşabiliyorlar.

Bu şekilde mağduriyet yaşamak istemeyen tüketiciler mutlaka kredi kartı hesap ekstrelerini kontrol etmeli kendilerine ait olmayan harcamalarla ilgili olarak da bankalarına, hem çağrı merkezini arayarak hem de e posta ile yazılı şekilde başvurmalı ve ödemenin kendisine iade edilmesini talep etmelidir. Ayrıca bu tür mağduriyet yaşayan tüketiciler mutlaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır. Burada faile ulaşmak zor değildir pos cihazı kime verildiyse o kişinin kayıtları bankada mevcuttur."