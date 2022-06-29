Tatil rezervasyonları hız kazandı! Her bütçeye uygun otel bulunurken, 9 gün ailece tatil fiyatı 2.3 milyona kadar çıkabiliyor





YER VE OTEL FARKI

Tur şirketlerinin halen rezervasyon aldığı otellerin tarifelerine göre; Bodrum'da 2 kişi 9 gün tatil yapmak isteyenler için oda fiyatı 5 bin 500 liradan başlıyor. Seçilen otele göre fiyat 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor. Aynı dönemde Çeşme'de tatil yapmak isteyenler ise yine sadece oda için en az 7 bin 500 lira öderken, oda+kahvaltı 321 bin liraya bile tesis bulunuyor. Antalya Belek'te de 9 gün konaklamanın faturası 9 bin 895 liradan başlıyor, özel havuzlu villada ailece her şey dahil tatile 2.3 milyon lira isteyen oteller bulunuyor.