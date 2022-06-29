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    Tatil rezervasyonları hız kazandı! Her bütçeye uygun otel bulunurken, 9 gün ailece tatil fiyatı 2.3 milyona kadar çıkabiliyor

    Bayram tatili için rezervasyonlar hız kazandı. Bazı otellerde şimdiden tüm odalar doldu. Her bütçeye göre otel bulunurken, 9 gün ailece 2.3 milyon liraya bile tatil yapmak mümkün.

    Çığıl Ön Yener
    Ev fiyatına tatil

    Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının da etkisiyle rezervasyonlar hareketlenirken, Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki oteller önemli doluluk oranları yakaladı. Hatta bazı otellerde şimdiden tüm odalar tutuldu. Tatilciler için her bütçeye göre otel bulunurken, lüks tesislerde araba ya da ev fiyatına bile tatil yapmak mümkün.



    YER VE OTEL FARKI
    Tur şirketlerinin halen rezervasyon aldığı otellerin tarifelerine göre; Bodrum'da 2 kişi 9 gün tatil yapmak isteyenler için oda fiyatı 5 bin 500 liradan başlıyor. Seçilen otele göre fiyat 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor. Aynı dönemde Çeşme'de tatil yapmak isteyenler ise yine sadece oda için en az 7 bin 500 lira öderken, oda+kahvaltı 321 bin liraya bile tesis bulunuyor. Antalya Belek'te de 9 gün konaklamanın faturası 9 bin 895 liradan başlıyor, özel havuzlu villada ailece her şey dahil tatile 2.3 milyon lira isteyen oteller bulunuyor.



    RUSLAR'IN GÜNDEMİNDE
    Otellerdeki bayram hareketliliği Rus medyasına da yansıdı. Rus basını, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye otellerinde Rus turistlerin yer bulmakta zorluk çektiğini yazdı. Haberlere göre; tur şirketlerinin yetkilileri, bu yaz uçuş azlığı nedeniyle Türkiye ve Mısır sahillerine olan talebin arzın çok üzerine çıktığını, otellerin çoğunu yerel turistlerin doldurduğunu, kalan yerler için ise fiyatların arttığını söyledi.



        TEKNE TATİLİ DE GÖZDE
        Kurban Bayramı tatilini denizin üstünde geçirmek isteyenler de tekne kiralamaya yöneldi. viravira.co CEO'su Baran Yıldırım, "Bayram haftası doluluk oranı şu an yüzde 95 seviyesinde. En çok tercih edilen yerler sırasıyla Göcek, Bodrum ve Marmaris oldu" dedi. Tekne kiralama fiyatları konusunda da bilgi veren Yıldırım, "Yaşanan yoğunlukta diğer alternatifler olan 5 yıldızlı otel, villa ve yurt dışı paket tur tarafındaki fiyat artışlarının da etkisi var. Yüksek sezonda kişi başı haftalık 4 bin liradan başlayan fiyatlarla yelkenli tekne kiralanabiliyor. Yelkenli tekneler diğerlerine oranla uygun fiyatlı olduğu için oldukça tercih ediliyor. Gulet tipi teknelerde ise kişi başı haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla mavi yolculuk yapmak mümkün" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Tatil rezervasyonları hız kazandı! Her bütçeye uygun otel bulunurken, 9 gün ailece tatil fiyatı 2.3 milyona kadar çıkabiliyor
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