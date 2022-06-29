Tatil rezervasyonları hız kazandı! Her bütçeye uygun otel bulunurken, 9 gün ailece tatil fiyatı 2.3 milyona kadar çıkabiliyor

Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının da etkisiyle rezervasyonlar hareketlenirken, Ege ve Akdeniz sahil şeridindeki oteller önemli doluluk oranları yakaladı. Hatta bazı otellerde şimdiden tüm odalar tutuldu. Tatilciler için her bütçeye göre otel bulunurken, lüks tesislerde araba ya da ev fiyatına bile tatil yapmak mümkün.
YER VE OTEL FARKI
Tur şirketlerinin halen rezervasyon aldığı otellerin tarifelerine göre; Bodrum'da 2 kişi 9 gün tatil yapmak isteyenler için oda fiyatı 5 bin 500 liradan başlıyor. Seçilen otele göre fiyat 1.5 milyon liraya kadar çıkıyor. Aynı dönemde Çeşme'de tatil yapmak isteyenler ise yine sadece oda için en az 7 bin 500 lira öderken, oda+kahvaltı 321 bin liraya bile tesis bulunuyor. Antalya Belek'te de 9 gün konaklamanın faturası 9 bin 895 liradan başlıyor, özel havuzlu villada ailece her şey dahil tatile 2.3 milyon lira isteyen oteller bulunuyor.
RUSLAR'IN GÜNDEMİNDE
Otellerdeki bayram hareketliliği Rus medyasına da yansıdı. Rus basını, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Türkiye otellerinde Rus turistlerin yer bulmakta zorluk çektiğini yazdı. Haberlere göre; tur şirketlerinin yetkilileri, bu yaz uçuş azlığı nedeniyle Türkiye ve Mısır sahillerine olan talebin arzın çok üzerine çıktığını, otellerin çoğunu yerel turistlerin doldurduğunu, kalan yerler için ise fiyatların arttığını söyledi.