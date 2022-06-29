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    Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçları için öngörülen cezalar arttı!

    '6. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Stokçuluk suçlarının cezası artırıldı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Stokçunun cezası arttı

    '6. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarının cezası artırıldı. İşçi ücretlerinin veya besin ya da malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu maksatla yalan haber, havadis yayan kimseye 3 aydan 2 yıla kadar verilmesi öngörülen hapis süresi, '1 yıldan 3 yıla' şeklinde değiştirildi. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi için 6 aydan 2 yıla kadar öngörülen hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla artırıldı.



    NOTERLERDE EV SATIŞI
    Kanuna göre, noterler taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. Bu işlemlerde sadece tapu harcı alınacak, ayrıca noter harcı istenmeyecek. Noterlere ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.



    THY'YE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖDÜLÜ
    Türk Hava Yolları (THY), World Finance tarafından 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' (Most Sustainable Flag Carrier Airline) kategorisinde '2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü'ne (2022- Sustainability Award) layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Sürdürülebilir operasyonlarımız çerçevesinde attığımız adımların World Finance tarafından ödüle layık görülmesi stratejimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.



        CHANEL YATIRIM
        Deloitte ile iş birliği yapan Credit Suisse Araştırma Enstitüsü, son araştırma raporunda Chanel çantalarının enflasyondan korunma için en önemli öğelerden biri olarak kabul edildiğini belirtti. Chanel'in ikonik orta boy Flap çantaları 2021'de yüzde 30 yükseliş kaydetti. Geçen yıl Ocak'ta 6 bin 800 dolara satılan çantalar, Temmuz'da 7.800, Kasım'da 8.800 dolara yükseldi. Chanel'in 2021 için rapor edilen geliri , bir önceki yıla göre yüzde 49.6 ve 2019 seviyelerine göre yüzde 22.9 arttı.



        TEK ŞARJLA 1200 KM
        Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil konsepti Vision EQXX, tek şarjla bin 200 km yol aldı. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan test sürüşünde tek şarjla bin km yol giden araç, şimdi de Almanya'nın Stuttgart kentinden İngiltere'de bulunan Silverstone yarış pistine tek şarjla ulaşmayı başararak kendi rekorunu kırdı. Stuttgart ile Silverstone arasındaki mesafe yaklaşık bin 200 kilometre. Mercedes- Benz, Vision EQXX'in bin kilometrelik testinin ardından, rekorunu 200 km daha geliştirmiş oldu. Yolculuğun 14.5 saat sürdüğü ve bu sürenin 8 saatinde aracın içerisindeki klimanın çalışır vaziyette olduğu Mercedes tarafından duyuruldu.



        İZMİR'E 1 GÜNDE 3 GEMİ BİRDEN
        Kruvaziyer turizminin yavaş yavaş hareketlendiği İzmir'e aynı gün 3 kruvaziyer gemisi birden geldi. Gemilerden yaklaşık 4 bin turistin indiği ifade edilirken, bazı turistler üstü açık otobüslerle şehir turu yaptı, bazıları da turizm merkezlerini gezmek için yollara düştü. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "Kuşadası'na bu yıl 650 gemi gelecek, önümüzdeki sene bini bulacak. İzmir'de de sayıyı artırmalıyız" dedi.



            HAVADA REKOR
            Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı'na 1 günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini söyledi. Farklı ülkelerden misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Rekorlarla devam eden bir sezon geçiriyoruz. Mutluyuz, memnunuz, inşallah daha da güzel olacak. 2 gün önce Antalya'ya gelen turist sayısında 4 milyonu geçtik. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanı biziz. Gerçekten büyük bir rekor. Havada bir sürü uçak sıra bekliyor. Bu şehrimiz adına sevindirici" dedi.

            KREDİ OKURYAZARLIK HAFTASI BAŞLADI
            Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Kredi Okuryazarlık Haftası Projesi'yle bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 1 Temmuz'da sona erecek Kredi Okuryazarlık Haftası'nın özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları olmak üzere pek çok paydaşı yer alıyor. Kredi Okuryazarlık Haftası webinar etkinlikleri ve bilgilendirici içerikler internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.

            TL MEVDUATLARA STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI
            TL mevduatlarına stopaj indirimleri uygulamasında sürenin 6 ay uzatılması kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2022'de sona eren TL mevduatları için stopaj desteğinin süresi 31 Aralık 2022'ye uzatıldı. Ayrıca, vadeli, vadesiz mevduat faizleri ve kâr paylarına uygulanan ve 30 Haziran 2022 itibarıyla sona erecek tevkifat oranlarının süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

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            Asgari ücrete ek zam! Gözler komisyonda...
            Haberler Ekonomi Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçları için öngörülen cezalar arttı!
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