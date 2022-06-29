Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçları için öngörülen cezalar arttı!

'6. Yargı Paketi' olarak bilinen kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarının cezası artırıldı. İşçi ücretlerinin veya besin ya da malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek şekilde ve bu maksatla yalan haber, havadis yayan kimseye 3 aydan 2 yıla kadar verilmesi öngörülen hapis süresi, '1 yıldan 3 yıla' şeklinde değiştirildi. Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi için 6 aydan 2 yıla kadar öngörülen hapis cezası, 1 yıldan 3 yıla artırıldı.
NOTERLERDE EV SATIŞI
Kanuna göre, noterler taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. Bu işlemlerde sadece tapu harcı alınacak, ayrıca noter harcı istenmeyecek. Noterlere ilişkin düzenlemeler, 1 Ocak 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.
THY'YE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖDÜLÜ
Türk Hava Yolları (THY), World Finance tarafından 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' (Most Sustainable Flag Carrier Airline) kategorisinde '2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü'ne (2022- Sustainability Award) layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Sürdürülebilir operasyonlarımız çerçevesinde attığımız adımların World Finance tarafından ödüle layık görülmesi stratejimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Türk Hava Yolları ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.