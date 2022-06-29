Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçları için öngörülen cezalar arttı!





HAVADA REKOR

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı'na 1 günde 1003 uçağın iniş kalkış yaparak rekor kırıldığını, 81 bin 104 yabancı misafirin geldiğini söyledi. Farklı ülkelerden misafirlere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Yazıcı, "Rekorlarla devam eden bir sezon geçiriyoruz. Mutluyuz, memnunuz, inşallah daha da güzel olacak. 2 gün önce Antalya'ya gelen turist sayısında 4 milyonu geçtik. İstanbul Havalimanı'ndan sonra en yoğun havalimanı biziz. Gerçekten büyük bir rekor. Havada bir sürü uçak sıra bekliyor. Bu şehrimiz adına sevindirici" dedi.



KREDİ OKURYAZARLIK HAFTASI BAŞLADI

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen Kredi Okuryazarlık Haftası Projesi'yle bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. 1 Temmuz'da sona erecek Kredi Okuryazarlık Haftası'nın özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları olmak üzere pek çok paydaşı yer alıyor. Kredi Okuryazarlık Haftası webinar etkinlikleri ve bilgilendirici içerikler internet sitesi üzerinden takip edilebiliyor.



TL MEVDUATLARA STOPAJ DESTEĞİ UZATILDI

TL mevduatlarına stopaj indirimleri uygulamasında sürenin 6 ay uzatılması kararlaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2022'de sona eren TL mevduatları için stopaj desteğinin süresi 31 Aralık 2022'ye uzatıldı. Ayrıca, vadeli, vadesiz mevduat faizleri ve kâr paylarına uygulanan ve 30 Haziran 2022 itibarıyla sona erecek tevkifat oranlarının süresinin de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılması kararlaştırıldı.

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