Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2022? Engelli, yaşlı aylığı...

Milyonlara müjde geldi. Maaşlar bayramdan önce yatırılacak. Başkan Erdoğan duyurdu. Yaşlı ve engelli maaşı alanlar ile kamuda çalışanlarını doğrudan ilgilendiriyor. Maaşların bankaya yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Engelli, yaşlı aylığı ne zaman yatacak? İşte son dakika açıklamalar...