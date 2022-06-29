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    • Ekonomi
    • 29.06.2022 12:10
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    • 29.06.2022 12:10
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    Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2022? Engelli, yaşlı aylığı...

    Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilmeye başlandı. 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler maaş ödemelerine çevrildi. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. İşte tüm detaylar

    takvim.com.tr
    Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

    Milyonlara müjde geldi. Maaşlar bayramdan önce yatırılacak. Başkan Erdoğan duyurdu. Yaşlı ve engelli maaşı alanlar ile kamuda çalışanlarını doğrudan ilgilendiriyor. Maaşların bankaya yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Engelli, yaşlı aylığı ne zaman yatacak? İşte son dakika açıklamalar...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına aktarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini ifade etti.

    Engelli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

    Yaşlı ve engelli maaşı da bayram öncesi yatırılacak.

        Engellilerin aldığı maaş ne kadar 2022?

        Engel oranı yüzde 40-69 arası olan vatandaşlar için 2021 yılında 661,13 lira olan engelli maaşı 2022 yılında 842,81 lira oldu.

        Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan yurttaşların engelli maaşı ise 2022 yılında bin 264,20 lira oldu.
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        Haberler Ekonomi Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2022? Engelli, yaşlı aylığı...
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