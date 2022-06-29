Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2022? Engelli, yaşlı aylığı...

Milyonlara müjde geldi. Maaşlar bayramdan önce yatırılacak. Başkan Erdoğan duyurdu. Yaşlı ve engelli maaşı alanlar ile kamuda çalışanlarını doğrudan ilgilendiriyor. Maaşların bankaya yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, Kamu çalışanlarının maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur Temmuz maaşları ne zaman yatacak? Engelli, yaşlı aylığı ne zaman yatacak? İşte son dakika açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının bayramdan önce vatandaşların banka hesabına aktarılacağını duyurdu. Erdoğan ayrıca memur maaşlarının da Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini ifade etti.
Engelli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Yaşlı ve engelli maaşı da bayram öncesi yatırılacak.