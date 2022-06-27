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    TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan sürpriz açıklama! C segmenti SUV’u pazara sunmadan önce...

    C segmenti SUV’u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştıklarını söyleyen TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, ‘Bin hızlı şarj istasyonu da araç yola çıkmadan hizmete girecek’ dedi.

    TOGG sürprizi

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, başından beri bir otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktıklarını ifade ettiklerini ve Togg'u, ana faaliyet alanı mobilite olan bir teknoloji şirketi olarak konumladıklarını belirterek, "Bu konuda bilgi vermek için henüz erken ama ilk akıllı cihazımız C segmenti SUV'u pazara sunmadan önce mobil olarak hizmet verecek bir dijital ürün için çalıştığımızın ipucunu verebilirim" dedi.



    İLK ÇEYREKTE YOLLARDA
    Gemlik tesislerinde çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini, ilk seri üretim aracın da bu yılın son çeyreğinde banttan ineceğini vurgulayan Karakaş, "Ardından pazara çıkmak için gerekli teknik şartların yerine getirilmesi (homologasyon) süreci başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda da yollara çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Şarj istasyonları konusuna da değinen Gürcan Karakaş, "Togg akıllı ve hızlı şarj altyapısı için çalışmalarımıza başladık. İlk araçlarımız yola çıkmadan önce 2 bin soketi olan bin adet hızlı şarj istasyonunu 81 ilimizde 600'ün üzerinde noktada hizmete sunmuş olacağız" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'tan sürpriz açıklama! C segmenti SUV’u pazara sunmadan önce...
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