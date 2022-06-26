Türkiye tatil yerleriyle turistleri cezbediyor! Uzak doğulu kültür turuna Avrupalı ise denize geliyor

Türkiye'ye, Uzak Doğu ve Amerika kıtası ülkelerinden gelen turistler kültür turlarını, Avrupalı turistler deniz-kumgüneş turizmini, Orta Doğulu turistler şehir ve doğa turlarını tercih ederken, son dönemde gastronomi, sağlık, alışveriş, kamp ve karavan turizmine yönelik talepte de artış gözlemleniyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülke bazlı olarak yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği turlar ve destinasyonların farklılık gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Uzak Doğu ve Amerika kıtası ülkelerinden gelen ziyaretçilerimiz ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ediyor. İstanbul, Çanakkale, İzmir, Pamukkale, Kapadokya ilgi gösterdikleri destinasyonlar arasında bulunuyor. Avrupa ülkelerinden gelen misafirlerimiz Antalya, Muğla, Aydın ve İzmir gibi deniz-kum-güneş turizmi ile öne çıkan destinasyonlarımıza ilgi göstermenin yanı sıra kültür turları kapsamında İstanbul'u da keşfetmeyi tercih ediyorlar. Orta Doğu pazarından gelen konuklarımız İstanbul'un yanında Yalova, Bursa, Trabzon, Rize gibi şehirlerimizde doğa turlarına katılım gösteriyorlar. İran'dan gelen ziyaretçilerimizin ise İstanbul, Konya ve Van gibi destinasyonlara ilgisi bulunuyor."