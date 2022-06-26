Elbise modasında yeni dönem! Kiralama sektörü ile 300 liradan 10 bin liraya kadar elbise kiralanıyor





LÜKS ÇANTALAR DA VİTRİNDE

Kiralık akımı sadece giyimde değil, çantalarda da kendini gösteriyor. Özellikle dünyaca ünlü lüks markaların çantaları talep görüyor. Hem gece hem günlük kullanım için seçenekler bulunuyor. 54 bin 490 liraya satılan bir çanta 3 bin liraya, 24 bin 773 liralık çanta 2 bin liraya kiralanabiliyor. Her kıyafetine farklı çanta kullanan bazı ünlü isimler satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.

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