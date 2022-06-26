Elbise modasında yeni dönem! Kiralama sektörü ile 300 liradan 10 bin liraya kadar elbise kiralanıyor

Sürdürülebilirlik kavramı artık modaya da yön vermeye başladı. 'İkinci el' ve 'kiralama' sektörünün yıldızı parladı. Bu modaya ünlü isimler de katıldı. Son örneğini sosyetenin ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan gösterdi. Binlerce lira verip satın aldığı kıyafeti bir kere giyip gardırobuna kaldırmak istemeyen Yasemin Özilhan, geçtiğimiz hafta bir davete kiralık kıyafet ile katıldı. Kiralık kıyafet sektörü şimdilerde artan mezuniyet, düğün, nişan gibi organizasyonlarla iyice hareketlenmiş durumda. Özellikle abiye kıyafetler ilgi görürken, bu kapsamda özel tasarımlar, lüks markaların ürünleri de kiralanıyor. 300 liraya da 10 bin liraya da kiralık abiye elbise bulunuyor.
LÜKS ÇANTALAR DA VİTRİNDE
Kiralık akımı sadece giyimde değil, çantalarda da kendini gösteriyor. Özellikle dünyaca ünlü lüks markaların çantaları talep görüyor. Hem gece hem günlük kullanım için seçenekler bulunuyor. 54 bin 490 liraya satılan bir çanta 3 bin liraya, 24 bin 773 liralık çanta 2 bin liraya kiralanabiliyor. Her kıyafetine farklı çanta kullanan bazı ünlü isimler satın almak yerine kiralamayı tercih ediyor.