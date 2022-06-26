Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile Destek Programı ile vatandaşa 15 milyar destek!





DOLANDIRICILIK KURBANI OLMAYIN

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kurbanlık satışıyla ilgili, "Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor" uyarısında bulundu. Teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara yönelimin fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı".



MADENDE REKORLAR YILI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in maden üretiminde rekorların yılı olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabında şu bilgilere yer verdi: "2021'de tüvenan maden üretimi 813,7 milyon tona ulaştı. 2021'de alimunyum/boksit 3,3 milyon ton, fosfat 957 bin 45 ton, tuz 7,8 milyon ton, traverten 3,56 milyon ton, pomza 8,7 milyon ton, çinko cevheri 442 bin ton, kurşun cevheri 330 bin ton, bentonit 2 milyon ton, kaolen 1,75 milyon ton üretimiyle rekor kırdı."

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