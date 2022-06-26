Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile Destek Programı ile vatandaşa 15 milyar destek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 milyar liralık Aile Destek Programı başlıyor. Bu program ile ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca her ay 600 liraya varan destek sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen aileler yarından itibaren e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Programın detaylarını önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Buna göre, Aile Destek Paketi'nden sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450- 550-600 lira arasında nakdi destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak. Ailelere ilk ödeme Kurban Bayramı öncesinde verilecek. Başvuru yapmak isteyen kişi, e-Devlet'i yoksa bakanlık kuruluşlarına giderek başvuru yapabilecek. 1 milyon çocuğa anaokulu desteği vereceklerini söyleyen Bakan Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol sayesinde destek olacağız. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Biz bakanlık olarak eğitim desteğini vereceğiz" diye konuştu.
EKMEK OYUNU BİTTİ
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son buldu" dedi. Balcı Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirterek, "Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim" dedi. Balcı, fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışacaklarını da belirtti.
ATAMA MÜJDESİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasının 2022 yılında olacağını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile görüşmelerimiz bitti. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacaklarını kaydeden Özer, "Atayacağımız öğretmenlerde de okul öncesine ağırlık vereceğiz" diye konuştu. Özer, eğitim sisteminde 1.2 milyon öğretmenin görev yaptığını, bu öğretmenlerin yüzde 75'inin son 19 yılda atandığını aktardı.