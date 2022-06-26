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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile Destek Programı ile vatandaşa 15 milyar destek!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Aile Destek Programı ile vatandaşa 15 milyarlık destek. İhtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca her ay 600 liraya varan destek sağlanacak. İşte sizler için derlediğimiz 26 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Ailelere her ay 600 TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 milyar liralık Aile Destek Programı başlıyor. Bu program ile ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca her ay 600 liraya varan destek sağlanacak. Destekten yararlanmak isteyen aileler yarından itibaren e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Programın detaylarını önceki gün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi. Buna göre, Aile Destek Paketi'nden sosyoekonomik durumu zayıf olan 4 milyon hane faydalanacak. Hanelerin gelir durumlarına göre aylık 450- 550-600 lira arasında nakdi destek verilecek. Destekler 12 ay boyunca sağlanacak. Ailelere ilk ödeme Kurban Bayramı öncesinde verilecek. Başvuru yapmak isteyen kişi, e-Devlet'i yoksa bakanlık kuruluşlarına giderek başvuru yapabilecek. 1 milyon çocuğa anaokulu desteği vereceklerini söyleyen Bakan Yanık, "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının anaokulu eğitiminden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol sayesinde destek olacağız. Ailelerimizin yapacaklarını tek şey, çocuklarını okula kaydettirmek olacak. Biz bakanlık olarak eğitim desteğini vereceğiz" diye konuştu.



    EKMEK OYUNU BİTTİ
    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İstanbul'un 3 ilçesinde ekmeğin 5 liradan satılmasıyla ilgili, "Yapılan çalışma neticesinde bu 3 ilçede 5 lira uygulaması son buldu" dedi. Balcı Türkiye'de azami ekmek kilogram fiyatının 20 lira olduğunu belirterek, "Siz 200 gram ekmeği 5 liradan satarsanız bu, 20 liranın üzerinde bir fiyat oluyor. Meslektaşlarımızın bu yanlıştan döneceğini, yasal olmayan bu uygulamanın sürdürülebilir olmayacağını ifade etmiştik. Bu hafta itibarıyla bu yanlıştan döneceklerini söylemiştim" dedi. Balcı, fırıncı esnafını sıkıntıya sokacak kalemlerde değişiklik olması durumunda çözümü için çalışacaklarını da belirtti.



    ATAMA MÜJDESİ
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamasının 2022 yılında olacağını belirterek, "Çalışmalarımız devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile görüşmelerimiz bitti. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacaklarını kaydeden Özer, "Atayacağımız öğretmenlerde de okul öncesine ağırlık vereceğiz" diye konuştu. Özer, eğitim sisteminde 1.2 milyon öğretmenin görev yaptığını, bu öğretmenlerin yüzde 75'inin son 19 yılda atandığını aktardı.



        TİM BAŞKAN VEKİL TECDELİOĞLU OLDU
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili seçilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Yeni dönemde katma değeri yüksek ihracata odaklanıp ihraç birim fiyatının yükselmesini ve ülkemize getirdiğimiz dövizin artmasını sağlayacağız." dedi. Tecdelioğlu, demir ve demir dışı metaller sektörünü TİM'de temsil etmekten memnun olduklarını, bu yıl sonu için 20 milyar dolar hedef koyduklarını hatırlattı.



        AŞI OLMAYAN İŞÇİYE TAZMİNAT
        Bursa'da Süleyman Okur (35), Covid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle çalıştığı firmadan tazminatsız olarak çıkarılmasının ardından dava açtı. Mahkeme, genelgenin tavsiye niteliğinde olduğunu ve aşı isteminin iş sözleşmesinde değişiklik yaratacağını belirterek, firmanın Okur'a 37 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Avukat Semih Ayaş ise kararın emsal niteliği taşıdığını belirtti. Davada haklı olduklarını düşündüğü noktaları anlatan Ayaş, "Buradaki temel dayandığımız nokta şuydu. Aşıyla ilgili yayınlanan genelgede 'istenilebilir' ibaresi vardı yani zorunluluk taşımayan bir genelleme" diye konuştu. Sadece Bursa'da, kendisinin aynı konuda 13 farklı davası olduğunu belirten avukat Ayaş, "Bu durumda işten çıkarılıp, haklı fesih zannedenler varsa bu karar onlar için emsal niteliğini taşıyor. Dava sonucunda müvekkilim kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını hak etti" dedi.



        TOGG İÇİN GERİ SAYIM
        TOGG, Gemlik'te 18 Temmuz 2020'de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı. Tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, bu yılın temmuz ayı sonunda deneme üretimleri başlayacak. Planlar dâhilinde ilerleyen Togg, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.



            DOLANDIRICILIK KURBANI OLMAYIN
            Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, internet üzerinden kurbanlık satışıyla ilgili, "Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor" uyarısında bulundu. Teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara yönelimin fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: "Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı".

            MADENDE REKORLAR YILI
            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021'in maden üretiminde rekorların yılı olduğunu bildirdi. Bakan Dönmez, sosyal medya hesabında şu bilgilere yer verdi: "2021'de tüvenan maden üretimi 813,7 milyon tona ulaştı. 2021'de alimunyum/boksit 3,3 milyon ton, fosfat 957 bin 45 ton, tuz 7,8 milyon ton, traverten 3,56 milyon ton, pomza 8,7 milyon ton, çinko cevheri 442 bin ton, kurşun cevheri 330 bin ton, bentonit 2 milyon ton, kaolen 1,75 milyon ton üretimiyle rekor kırdı."

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            Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile Destek Programı ile vatandaşa 15 milyar destek!
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