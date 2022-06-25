Haziran 2022 enflasyon rakamları yüzde kaç oldu? Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı 2022!

"Enflasyon oranları" hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülürken Haziran ayının enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda özellikle şu günlerde arama motorlarında "Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 2022 Haziran enflasyon oranı açıklandı mı? İşte detaylar...
ENFLASYON BEKLENTİSİ HAZİRAN 2022
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.
Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.